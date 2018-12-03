響應黃背心運動 比利時群眾燒警車

2018-12-03

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國民眾反對政府調漲燃料稅的「黃背心」抗議行動，十一月底蔓延至比利時，比國首都布魯塞爾市中心三十日湧現數百名身穿黃背心的示威者，封鎖街道長達數小時，造成交通混亂，最後甚至演變為暴力活動，部分示威者因試圖突破警戒線而與警方爆發激烈衝突，約六十人被捕。

警強力驅離 總理要求懲處滋事者

大批示威者推倒並縱火焚燒警車洩憤，並隔著拒馬向鎮暴警察投擲石塊，警方則發射煙霧彈和催淚瓦斯，同時噴灑強力水柱試圖驅離，布魯塞爾街頭宛如戰場。比國檢方表示，被捕的抗議者中有三人因涉嫌從事破壞、持有武器和毒品等罪行，遭立案調查。比利時總理米歇爾（Charles Michel ）推文對警方採取的行動表示支持，並強調滋事者必須受到懲罰。

如同法國，布魯塞爾抗議行動針對的是高昂的油價和物價，雖名為反對新能源政策，實際上是比國基層與中產階級對高稅制的不滿。比國的個人所得稅平均稅率達四十％，抗議者要求政府減稅。抗議者聲稱，除了水電費上漲，加值稅也高達二十一％，「簡直是瘋了」；「我們這些人都有薪水，但和大多數人一樣，我們就是不斷地繳稅、繳稅、繳稅…，我們各方面都被過度課稅，以各種名目課稅，政府卻毫無作為。」另一名抗議者也說，他的薪水難以撫養孩子、支付租金和稅款。

法國政府為推動環保，宣布明年將調漲汽油及柴油稅，自十一月中旬以來有數十萬名穿著黃色螢光背心的抗議者，在法國各地發起串聯抗議和封路行動，在巴黎香榭麗舍大道出現紅綠燈被推倒、露天咖啡座遭破壞，還有人焚燒路障的混亂情勢。

自二○○八年國際金融海嘯以來，歐洲多國爆發主權債務問題，經濟陷入停滯，經過十年才逐漸復甦，但勞動市場依然低迷，基層民眾感受不到經濟成長帶來的好處。在此情況下，增稅意味著生活成本增加，導致對收入不滿、找不到工作及家庭生活困難的民眾紛紛走上街頭。

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