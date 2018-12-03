普廷拒還人船 要烏克蘭當局下台

2018-12-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對俄羅斯和烏克蘭十一月二十五日在克里米亞克赤海峽爆發的武裝衝突，俄國總統普廷一日表示，「只要（烏國）現今的當權派依舊大權在握」，烏國東部的衝突就沒有盡頭，「戰爭、衝突將持續下去」。他說，現在談論莫斯科是否將其扣押的烏國海軍二十四名官兵和三艘船隻交還基輔，「為時尚早」。他還說，已向美國總統川普簡略說明這起危機。

普廷向川普說明俄方立場 譴責烏方拒和平解決

普廷在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開的二十國集團（G20）高峰會落幕時向記者表示，「現在的烏國當局對解決這起衝突不感興趣，尤其是透過和平方法解決。」只要烏國目前的當權派掌權在位一天，戰爭將綿綿無絕期。自烏東的親俄分離主義份子與烏國政府軍四年前爆發衝突以來，估計已釀成一萬多人喪生，其中三分之一為平民。俄烏戰爭也使俄國與美歐國家的關係緊繃，西方歸咎普廷二○一四年開啟戰端。該年俄國兼併克里米亞，為分離主義份子奪取烏東城市鋪路。

烏東分離主義地區沉重的軍事開支，以及這些地區若干重要產業的損失，均已對烏國經濟帶來沉重負擔。由於國際貨幣基金（ＩＭＦ）認為，基輔在包括反貪腐在內的改革上進展緩慢，使烏國迄今僅獲得ＩＭＦ有條件提供的一七五億美元（約五四四三億台幣）紓困貸款的約半數。

對此，普廷一日也反駁，「將（烏國國內）經濟的失敗推給戰爭，總是比較容易」，反正「都是『外來侵略者』的錯」。他還說，他和川普在十一月三十日的峰會晚宴上短暫碰面時，向川普說明俄方立場，「我們站著談話，我回答他有關黑海（俄烏衝突）事件的詢問。」

烏國總統波洛申科十一月二十八日簽署戒嚴令，並指控俄國在邊境大幅增兵，警告烏俄兩國可能爆發「全面戰爭」。他也向北約組織盟國，尤其是以德國為首的歐洲國家尋求軍事支援。他強調，自二十五日以來，「為舒緩緊張情勢，我們已準備好談判…，遺憾的是，普廷並未就我所提的直接電話交談的要求有所回覆。」波洛申科表示，烏國會嘗試以外交方式化解俄烏僵局，但俄軍必須撤離克里米亞，並歸還俄方「在黑海中立水域非法捕獲」的烏國海軍官兵和船隻。

德國建議 德俄法烏以諾曼第模式談判

法國總統馬克宏及德國總理梅克爾在G20峰會場邊與普廷會談時，呼籲普廷採取行動使緊張關係降溫。梅克爾表示，德國已建議由德、俄、法、烏等國組成的「諾曼第模式」（Normandy Format）開會討論。該機制於二○一四年成立，旨在化解烏東衝突。美國國防部長馬提斯則批評俄方「厚顏無恥地蔑視」二○○三年允許俄烏船舶自由通行克赤海峽與亞速海的協定。

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