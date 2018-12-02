馬德里抗空污 非環保車禁入城

2018-12-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕西班牙首都馬德里為了改善公共環境與空氣品質，追隨多個歐洲大城市的腳步，自十一月卅日起試行市中心車輛管制計畫，預計明年三月起，全面禁止非電動或油電混合車、未持有特別通行證的車輛，進入劃定為管制區域的市中心。

馬德里市政廳表示，該項交通管制計畫旨在「減少空污、噪音，以及改善公共環境」；當局盼能藉此規劃與其他配合措施，減少當地四十％的空污氣體排放量。

市政廳劃設的管制區域「馬德里中心」（Madrid Central），範圍將近五平方公里，涵蓋格蘭維亞大道、太陽門廣場等許多著名觀光景點。馬德里警方近日已在數十個通行點加強巡邏，告知駕駛其交通工具是否具有進入管制區的資格；明年三月起，違規進入管制區的車輛，將被開罰九十歐元（約三千兩百台幣）。

根據規定，環保的電動或油電混合車，可在管制區內自由停放與通行；二○○六年前出廠的柴油車、二○○○年前出廠的汽車等不符合廢氣排放規範的車輛，除非事先登記私人停放處，否則不能進入管制區；公車、校車、緊急救援車輛、計程車、管制區居民所持有的車輛等，則不受廢氣排放規範，可進入管制區。

馬德里市議會預估，將影響約廿％進入市中心的車輛。部分批評人士認為，相關規定有歧視窮人之嫌，似乎只要買得起電動車、繳得起罰款，就能在市中心暢行無阻。保守派人民黨（PP）指稱該項新法規在行政程序上存有缺陷，擬向法院提起訴訟；該計畫還不確定能否在明年三月正式實施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/