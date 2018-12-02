涉對中非法廣播 台商在泰遭逮

2018-12-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕總部位於美國的「自由亞洲電台（RFA）」，十一月三十日獨家報導，泰國台商蔣永新因涉嫌協助美國私營「希望之聲」廣播電台，向中國地區發送廣播訊號，遭泰國警方逮捕及控以「非法電信廣播」之罪名，現已交保候傳，我國駐泰代表處將予以協助。然而，蔣的手稿資料顯示，泰警疑似受到「中國壓力」而採取行動。

據報導，由美國法輪功學員創辦的「希望之聲」，在美國擁有近二十個調頻地方電台，主要製播全球重要新聞，十五年來也一直以短波波段向中國發送中文節目訊號，在許多志願人士協助下，部分發射台就設於泰國等東南亞國家。在泰國首都曼谷經營工廠的台灣籍人士蔣永新，即被泰警指控進行非法電信廣播，在上月二十二日被捕。

蔣永新目前已獲保釋，但仍不得離境，須待調查結果和司法審判。我國駐泰國經濟文化辦事處已接獲其求助通報，將協助後續的法律訴訟事宜。希望之聲負責人曾勇則表示，國際法律對短波廣播的管制存在「灰色地帶」，不認為該台的做法違反泰國法律。況且，蔣並非該台志工，只是協助他人租賃位於清邁的房屋，做為廣播發射站，對電台內情一無所知。RFA無法聯絡蔣永新及泰警，但順利取得蔣的親筆文稿。蔣自述是代一名台灣友人租屋，不清楚用途；更重要的是，他指泰警行動時，曾多次提及「受到來自中國的壓力」。對此，流亡美國的中國「六四事件」民主運動人士魏京生抨擊，泰警不應幫助中國政府進行新聞封鎖，「泰國政府聽不懂中文內容，卻按中國政府指示行動，國家主權已受到侵害。」

魏京生也讚賞希望之聲嘗試突破中國的新聞和言論封鎖，直言「就算觸犯泰國法律，做法本身仍屬正當」。據悉，泰國政府對調幅（AM）及短波的申請有嚴格限制，英國廣播公司（BBC）去年三月就未獲泰國政府允許展延執照，結束在泰二十年的廣播業務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/