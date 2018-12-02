中國解禁新潟米 安倍籲再放寬

2018-12-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平十一月三十日在布宜諾斯艾利斯召開的二十國集團（G20）峰會場邊舉行「習安會」，歷時約三十五分鐘，也是自安倍十月訪問中國以來，中、日再次舉行峰會。此次習安會要旨為兩國關係、東海與美、中貿易摩擦。安倍對中國海關總署公告解禁產自日本新潟縣的稻米表示歡迎，期待中方儘快解除對部分日本蔬果、酒品、牛肉的進口管制。

十月二十六日的習安會確認建構「新時代日中關係」的三原則，即「化競爭為協調」、「不是威脅而是夥伴」和「發展自由、公正貿易體制」。在此新架構下，習近平在會談一開始即指稱，對中日關係未來充滿信心，中方也支持日方辦好二○一九年六月大阪G20峰會。安倍再提及邀請習近平於明年訪日，也表示樂見中國解禁新潟米，並請中方基於科學根據，儘快解除對其他日本產品的進口管制。習近平則回應將根據科學評估做出適當因應。

習、安十一月三十日亦確認若東海不安定，中日關係就無法達到真正安定的共識。針對二○○八年中日在東海合作開採天然氣的協議，兩人一致同意為了儘快重啟談判，將進一步加強溝通。安倍另提到中國公務船屢屢駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海問題，盼中方予以改善。

安倍並強調，美中對立對各國都不利，若欲根本解決問題，中國應就其補助國有企業、強制外國企業技術轉移、保護智慧財產權採取具體措施。日方主張維護自由貿易和以世貿組織（ＷＴＯ）為核心的多邊貿易體系。日本「時事通信社」分析，安倍擔憂美中貿易戰衝擊日本經濟，才會親自扮演和事老，居間調解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/