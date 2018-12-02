抗中保印太 美日印首度三方峰會

2018-12-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國、日本和印度領袖十一月三十日在二十國集團（G20）峰會場邊，首度舉行三方峰會。白宮發言人桑德絲聲明，這場峰會重申「自由開放的印度︱太平洋」遠景，對全球安定及繁榮的重要性，並矢言深化三國合作。日本共同社報導，此舉係考慮到加強海洋活動的中國，而向國際社會彰顯美日印三國的緊密合作。

深化合作 共享戰略利益

自二○一一年以來，美日印多次舉行部長、司長級的三方會談，這次是首度舉行三方峰會。日本首相安倍晉三說，在共享基本價值及戰略利益的美日印為實現自由開放的印太而合作下，該地區和全球將更加繁榮與安定。白宮也聲明，美日印共享民主主義價值，乃是無與倫比的特別關係。

這場峰會歷時僅約十五分鐘，但象徵意義重大。印度總理莫迪提到，日美印英文國名的第一個字母拼起來是「JAI」，正好是印度語「成功」之意。他說，這場三方峰會別具歷史意義，這是好的、偉大開始。

在美日印三方峰會前，美國總統川普與安倍先舉行第九次「川安會」，川普感謝日本承諾大量購買美製F-35匿蹤戰機。他說，美國對日本雖有巨額貿易逆差，但希望與安倍合作，儘快改善貿易失衡。他也十分期待出席明年日本新天皇即位典禮。

安倍則強調，美日同盟空前堅固。兩人並重申基於公平原則，實現自由開放的印太地區經濟發展，且一致同意在該地區的能源和公共建設領域加強合作。為促使中國在經濟及安保上扮演建設性角色，兩人確認將緊密合作。惟隨行的日本政府人士在會後指稱，日方還在檢討戰機理想數量，尚未決定是否增購最多一百架的F-35。

川普十一月三十日還與南韓總統文在寅舉行約三十分鐘的「川文會」。兩人重申致力推動北韓實現「最終、全面且可驗證的無核化」，同意繼續執行現有制裁。川普並提及，他有意於明年初和北韓領導人金正恩舉行第二次「川金會」。

莫迪同日也與俄國總統普廷、中國國家主席習近平舉行相隔達十二年的第二次中、俄、印三方峰會。莫迪會後僅簡短推文寫道，三人討論廣泛議題，進一步鞏固三國邦誼。新華社稱三國領導人同意加強合作機制。

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