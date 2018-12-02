G20川習會前 川普軟硬兼施

2018-12-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二十國（G20）集團峰會重頭戲「川習會」，將在阿根廷布宜諾斯艾利斯一日晚間（台灣二日上午）登場。在與中國國家主席習近平會談前，美國總統川普態度軟硬兼施，先直言「看到好兆頭」，又強調「中國已害了美國二十五年」，但「很有可能達成點什麼」。分析指出，美方可能暫緩明年一月起對中國加徵關稅的計畫，換取中方停止對美國農業及能源產品的報復關稅，且雙方也不排除對中國國家主導市場的結構性經濟問題進一步談判。

明年一月加徵關稅擬暫緩

川普與習近平將在G20峰會的尾聲舉行晚宴會談，謀求化解美中兩國近一年來的貿易糾紛。川普十一月三十日率先透露，雙方非常努力，達成協議將是好事，「我認為他們希望如此，而我們也樂觀其成，且已看到好兆頭，讓我們拭目以待。」川普對中強硬路線的軍師、美國貿易代表萊席爾稍早也表示，「若『川習會』不成功…我會很訝異」。

然而，川普同日接受美國之音（VOA）專訪表示，美國多年來面臨日、韓、歐盟等國威脅，尤其「中國害了我們二十五年」，但美方已陸續談成美墨加協定（USMCA）等協議，與習近平也「很有可能達成點什麼。」川普亦指出，雖然中國正在全球擴展足跡，但「因為我達成的協議，他們的錢會比現在少」，暗示對中國加徵關稅可加倍、再加倍，且中國還有債務問題，認為這對中方來說成本高昂。

另一方面，習近平則在演說中向G20領袖強調，各國已形成利益、責任、命運共同體，他提出「四項堅持」，包括堅持開放合作，維持多邊貿易體制；堅定夥伴精神，加強G20宏觀政策協調；堅持創新，挖掘經濟增長動力；堅持普惠共贏，促進全球包容發展。習也不忘向川普拋去橄欖枝，指中國將持續深化市場導向的改革，保護產權和智慧財產權、鼓勵公平競爭及擴大進口等。中國外交部國際經濟司司長王小龍則指出，與美方的談判還在繼續，「雙方共識有漸增跡象，但分歧仍存在。」

華盛頓郵報指出，兩國貿易談判進展起伏不斷，雙方的樂觀說法，似乎代表將有具體成果，但沒人敢期待將誕生一份解決美中關係齟齬的協議。華府智庫美國企業研究所（AEI）中國專家史劍道分析，川習會的可能結果是，美方延遲明年一月起對中國兩千億美元商品，從加徵十％關稅，提高為廿五％的計畫，換取中國解除對美國大豆、液化天然氣的報復關稅，惟川普日前才透露，「極度不可能」暫緩這項措施。

最佳結果 撤銷部分加稅

華爾街日報則指出，川習會不太可能直接促成美中兩國貿易停火，值得期待的是，雙方不再擴大徵收關稅，若能撤銷部分加徵關稅，則是最佳結果。市場分析師指出，若兩國同意重啟貿易協商，將能振奮遭關稅戰波及的美國及國際股市。

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