提升士兵戰鬥力 美開發動力裝甲

2018-12-01

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕漫威賣座電影《鋼鐵人》主角穿戴的動力裝甲，落實在美國步兵身上，成為有助於提升士兵跋涉耐力、負重能力的先進裝備。美國國防承包商洛克希德馬丁公司十一月二十九日證實，美國國防部斥資六百九十萬美元（約二．一五億台幣）開發機械外骨骼連身裝備「Onyx」；該套裝備將能有效降低士兵負重跋涉帶來的肌肉疲勞與傷害，提高二至二十七倍戰鬥力。

洛克希德馬丁公司表示，這套動力裝甲能增強戰士的腿力，支持高勞動強度的任務，包括長途跋涉、負重步行、翻山越嶺，抬高或搬動重物，舉起機械或儀器，重覆或持續性跪地、蹲低、爬行等，還「有助於減少派駐在戰爭區域的士兵的疲勞」。戰區士兵經常得隨身攜帶防彈衣、夜視鏡、先進無線電等重要裝備，他們實際負重往往達到四十至六十四公斤。

「Onyx」擬沿用加拿大「B-TEMIA」的外骨骼技術；該技術最初用於輔助因多發性硬化症、嚴重關節炎等疾病而行動不便的患者。「B-TEMIA」開發的機械外骨骼，每套要價約三萬九千加幣（約九十二萬台幣）。洛克希德馬丁公司指出，「Onyx」每套造價預計達數萬美元，將採用電池供電，並透過感應器、人工智慧等高科技輔助。

中俄也正進行研發

與此同時，中國、俄羅斯也正進行機械外骨骼的研發；俄國近來已在敘利亞進行機械外骨骼的實測。

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