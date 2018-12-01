去年全球麻疹病例增三成 拉美歐洲攀升

2018-12-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）十一月二十九日指出，相較二○一六年，一七年全球麻疹病例劇增三十％，尤以歐洲及拉丁美洲增幅顯著，部分原因是家長沒有為孩子接種疫苗，就連德國等疫苗接種率高的歐洲富裕國家，也出現病例增加的情況。麻疹疫情再起，幾乎是全球現象，但各地區原因不同。

麻疹是一種高度傳染疾病，可能引起嚴重腹瀉、肺炎及視力喪失，部分病例造成死亡。二○○○年時，全球麻疹通報病例逾八十五萬起，之後持續下降。世衛報告顯示，一七年全球約有十七萬三千起官方通報麻疹病例，但實際數字估計為六百七十萬起，共十一萬人死於麻疹，主要死者是孩童。

報告發現，麻疹爆發幾乎衝擊所有地區，增加最多的是美洲、歐洲及地中海東部。德國、俄羅斯及委內瑞拉等國家，過去十二個月間，紛紛失去已消滅麻疹的認證。根據世衛規定，一國連續逾十二個月都有同種病毒散布，即會失去認證。拉丁美洲麻疹病例增加，主因之一是委內瑞拉發生政經危機，以致醫療體系崩潰。

歐洲專家將疫情再起歸咎於掉以輕心，以及對疫苗的訊息誤導。世衛免疫、疫苗和生物製品主管佛里德表示，一些所謂的專家，對疫苗做出無據指控，尤其是「疫苗導致自閉症」等流言，經由所謂「反疫苗運動」在社群網站流傳，以致許多家長不讓孩子接種。

佛里德還說，更令人擔心的不是病例增加，而是多年來已消除麻疹的國家，如今也出現疫情。根據世衛方針，麻疹疫苗第一劑接種率至少需達九十五％，以避免疫情擴散，但全球接種率近年來停滯在八十五％。

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