通俄門調查作偽證 川普前律師認罪

2018-12-01

〔編譯張沛元／綜合十一月三十日外電報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩二十九日認罪，坦承在代表川普於二○一六年美國總統大選期間洽談川普集團在俄羅斯進行地產投資開發一事向國會說謊，並稱說謊是為了要配合川普的「政治訊息」。早已與柯恩翻臉的川普稍後痛批柯恩軟弱，還指控柯恩企圖靠編故事爭取減刑。

川普︰柯恩編故事爭取減刑

柯恩坦承，去年向兩個國會委員會作證時，就有關莫斯科川普大樓（Trump Tower Moscow）計畫作出「不正確、虛構與欺騙」的證詞。柯恩當時謊稱，有關此開發計畫的討論早在一六年一月便結束，說謊目的在於遏阻通俄門調查及向川普表示效忠；但事實上，有關該投資開發案的討論，一直持續到川普已篤定代表共和黨問鼎白宮的一六年六月。柯恩是諸多通俄門被告中，遭特別檢察官穆勒控告對國會說謊的第一人，顯示穆勒有意嚴辦對國會及聯邦幹員說謊者，藉此警告其他作證人士。

儘管檢方提出的訴訟文件未明確點出柯恩坦承對國會說謊與通俄門調查重點－川普陣營與俄羅斯串謀干預美國總統大選－有所關聯，也未提及川普或其助理曾指示柯恩誤導國會，仍凸顯川普在競選期間，一邊否認與俄羅斯有商業往來，一邊仍讓他的律師持續推動開發計畫，而克里姆林宮此時也正逐漸加強力道干預美國選舉，以協助川普勝選。

川普在得知柯恩認罪後，痛批柯恩為人軟弱又不聰明，為了減刑而說謊，並強調在俄羅斯的開發計畫從不是秘密，但也不曾落實。川普也為自己辯駁，宣稱就算當年真的繼續進行這起開發案也沒啥不對，「我一邊競選、一邊經營事業，我當時落選的機會很大，也就是我可能得回去經商，我幹嘛損失這麼多（商業）機會」；該計畫之所以沒有繼續下去，川普說，主因在於「我要專心選總統」。

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