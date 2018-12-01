美艦巡航南海 挑戰中國主權

2018-12-01

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕在美國總統川普與中國國家主席習近平將於阿根廷二十國集團（G20）峰會期間舉行會談前夕，美國海軍證實，飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）十一月二十六日在南海西沙群島附近執行「航行自由」任務。美國太平洋艦隊發言人克利斯坦森直言，此舉旨在挑戰中國的主權聲索。中國稍後對美提出正式的外交抗議。

印太司令︰一帶一路是邪惡路線

此外，美國印太司令部司令戴維森二十九日以視訊參與華府智庫「戰略與國際研究中心」舉行的一場研討會，就中國崛起與海洋戰略部署發表二十五分鐘演說。他以「邪惡路線」（pernicious approach）指稱中國的一帶一路，並批評習近平背離不軍事化南海的承諾。戴維森指責中國在該區「持續恫嚇其他國家」，也呼應副總統彭斯上月抨擊中國從事「債務陷阱外交」的指控。他警告，中國意圖摧毀國際秩序，國際社群務必團結合作，以維護植基於法則的國際秩序。在美台合作議題上，戴維森指出，儘管四月間有參議員提及邀請台灣參加美國軍演，但目前沒有相關進展。

克利斯坦森二十九日聲明指出：「美國船艦昌塞勒斯維號航行於西沙群島附近，以挑戰過度的海事主權聲索，並依據國際法，維護水道通行。」兩名美國官員透露，一艘中國軍艦尾隨昌塞勒斯維號，不過雙方的互動都被認定是安全與專業。克利斯坦森說：「美軍每天都在印太地區，包括南海執行任務。所有任務皆符合國際法，並展現美國在國際法允許的任何地區飛行、航行與執行任務。」

近幾月來，美軍在該區已執行一連串的自由航行任務。九月下旬，美國驅逐艦狄卡特號（Decatur）航行南沙群島時，一艘中國軍艦距離狄卡特號僅四十一米左右，導致兩艦險些互撞，美國抨擊中方進行「不安全、不專業」的挑釁行動。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，在G20的川習會前，中國顯然擺出善意姿態，近期允許美國航空母艦雷根號停泊香港，在兩個月前，中國回絕美軍類似要求，當時其中一艘軍艦便是昌塞勒斯維號。

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