G20開議 2.2萬軍警維安

2018-12-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開的二十國集團（G20）峰會，十一月三十日展開首日議程。三十日下午，預料將有數千名左傾抗議人士在當局劃定的一處二．五公里區域遊行。阿國政府為確保秩序，動員二．二萬名警察和安全部隊待命。路透引述德國政府消息人士報導，成員國仍設法就包括貿易、移民與氣候變遷在內的重大議題達成協議，但針對定於十二月一日峰會落幕時發布最終共同聲明的談判「非常、非常困難」。

參與會後聲明草擬的G20官員指稱，其中約三分之二的段落已敲定。目前貿易、氣候、移民、難民、多邊主義、鋼鐵這些棘手議題，仍未達成協議。前述消息人士指出，「今年不是有利多邊主義的一年」。亞洲成員國代表也說，談判進展「非常、非常緩慢」。

金融及商品市場正緊盯G20峰會結果，尤其是美國總統川普和中國國家主席習近平預定一日登場的「川習會」。路透認為，這次可望是自二○○八年首屆峰會以來，最重要的G20峰會之一。

另外，川普於十一月二十九日突然以俄羅斯與烏克蘭的海上衝突尚未化解為由，取消原定與俄國總統普廷的「雙普會」。白宮發言人桑德絲表示，川普在與國務卿龐皮歐、幕僚長凱利及國家安全顧問波頓談論後，決定不與普廷會談。

川普簽署美墨加協定

川普二十九日晚間一飛抵阿國就推文寫道，行程非常忙碌，排滿重要會議，「我們偉大國家的表現會非常出色，成果將非常豐碩」。他三十日的行程包括與阿國、日本、印度和南韓領導人會談，與加拿大、墨西哥簽署取代北美自由貿易協定的美墨加協定（USMCA）。川普在締約後表示，這是一項「永遠改變貿易景象的模範協定」。他與習近平的工作晚餐則定於一日晚間。

有鑑於二○一七年德國漢堡G20峰會因暴力示威蒙塵，為預防萬一，阿國首都的銀行、市場與政府機構三十日全面關閉，許多道路封閉，當局並建議近兩百九十萬市民在這段時間離開首都，令許多商家抱怨不已。安全部長布瑞奇指稱，當局已和異議團體聯繫並達成協議，今年的示威會是和平非暴力；他並強調，當局將對暴力零容忍。

英相造訪 福島戰後首次

英國首相梅伊也成為自一九八二年英、阿福克蘭群島戰爭以來，首位造訪阿國的英國首相。阿國外交部長佛瑞十月曾說，會利用英國脫歐的機會強化對福島的外交攻勢。一旦英國二○一九年三月脫歐，歐盟成員國將不再有義務支持倫敦對福島的主權立場。

華府智庫「美洲國家對話組織」（IAD）主席希福特表示，這次是G20峰會首度在南美洲舉行，原本該是阿、墨和巴西這些G20拉美成員國的良機，卻因國際政治紛擾，讓此事現在幾乎無關緊要。

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