《中英對照讀新聞》Photo of John Lennon and Paul McCartney’s sons brings Beatles fans flashbacks 約翰．藍儂與保羅．麥卡尼的兒子合照讓披頭四迷回想起過去

2018-11-30

◎張沛元

John Lennon and Paul McCartney’s sons came together and posed for an epic selfie, giving Beatles fans a blast from the past. Sean Ono Lennon posted photo of him and James McCartney on Instagram - and followers couldn’t help to point the striking resemblance between them and their legendary dads.

約翰.藍儂與保羅.麥卡尼的兒子相聚首與擺姿勢拍攝史詩般的自拍照,喚起披頭四樂迷對過去的美好記憶。尚恩.小野.藍儂在Instagram上貼出他與詹姆斯.麥卡尼的合照——而追隨者們忍不住指出兩人與其帶有傳奇色彩的老爸長得超像。

Lennon uploaded the picture with the caption: "Peakaboo..." The photo now has more than 26,000 likes on social media platform, with many commenters getting overjoyed over the reunion.

藍儂上傳這張照片,並在圖說寫道:「猜猜我是誰…。」該照片在社群媒體平台上如今獲得超過2萬6千個讚,還有不少留言者對兩人聚首欣喜不已。

"How fantastic to see John and Paul’s sons together, love this XX," wrote one user. Another said, "The spitting images of your parents!"

「看到約翰與保羅的兒子在一起真是太棒了,愛死了,XX(譯註,網路用詞,意指親吻),」一名使用者寫道。另一個人說,「跟你們的爸爸超像的!」

Sean is the son of Lennon and Yoko Ono. He also has a brother, Julian, who is the son of Lennon and the late singer’s ex-wife Cynthia Lennon. James is McCartney’s fourth kid under his first marriage with Linda McCartney, who died in 1998. James has four other sisters.

尚恩是藍儂與小野洋子的兒子。他還有一個哥哥朱利安,是藍儂與已故歌手前妻辛西亞.藍儂所生。詹姆斯是麥卡尼與已於1998年辭世的琳達.麥卡尼的第1段婚姻中的第4個小孩。詹姆斯有4個姊妹。

新聞辭典

a blast from the past:慣用語,(幾乎遺忘但如今看到、聽到、遇到的)令人大為觸動的昔日人事物;往日情懷。例句:The high school reunion was a real blast from the past to see all my old friends and talk about the old times.(高中同學會讓我見到老友與大聊過去時光重溫往日情懷。)

be the spitting image of somebody:慣用語,與某人極為相似。例句:Mary is the spitting image of her mother at the same age.(瑪莉跟她母親當年同齡時長得一模一樣。)

legendary:形容詞,傳奇的,著名的。

