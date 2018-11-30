菲掃毒首例！ 警殺害少年判刑

2018-11-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓法院二十九日宣判，三名警員於去年的緝毒行動中，謀殺一名十七歲高中生，三人罪成判處長達四十年徒刑，且須賠償受害者家屬共六千五百八十美元（約二十萬台幣）。這是菲國總統杜特蒂執行「掃毒戰爭」以來，首度有緝毒警員遭判刑，亦是遇害者家屬的罕見勝利。

菲國加洛坎市地方法院裁決，三名被告警員歐萊斯、培雷達及克魯茲，於二○一七年八月在馬尼拉北部市郊執行緝毒勤務時，於暗巷謀殺少年桑托斯。法官宣判時指出，在文明社會中，先開槍、後思考的態度，永遠不可縱容。

警方曾經辯稱，遇害少年運毒拒捕，朝執勒警員開槍，三警是自衛殺人，但監視器畫面顯示，在少年中彈身亡前，其中兩警將手無寸鐵的他拖進暗巷。少年家屬指控警方說謊，公憤的菲國社會曾為此舉行示威遊行。

針對判決結果，受害少年的母親說，兒子沉冤昭雪，令她甚感欣慰。人權觀察（HRW）組織指出，這是給菲律賓國家警察總署（PNP）的警告，最好遵從正當法律程序及尊重人權。

杜特蒂推動的「掃毒戰爭」被控是法外處決，迄今已有近五千人死於警方緝毒行動。杜特蒂曾反覆保證，絕不允許警員因殺害毒販而坐牢，但在判決出爐後，菲國總統府發言人回應，杜特蒂尊重法治，絕不容忍此等蓄意謀殺。菲國警方發言人也強調，警方尊重法庭判決，絕不容忍犯錯警員。菲國人權律師巴加雷斯等人強調，此判決只涉及低階警員，高層責任歸屬仍未獲得解答。

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