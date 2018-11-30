本月11日神秘地震波 來自非洲東南外海

2018-11-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕國家地理雜誌網站二十八日報導，在今年十一月十一日，全球各地紛紛偵測到神秘低頻地震波，持續時間逾二十分鐘，起源點位於非洲東南部外海、印度洋上的法屬馬約特島（Mayotte）岸外，但當時幾乎沒有人感覺到這股地震波，其起因迄今仍是科學界待解之謎。

格林威治時間十一日早上九時三十分（台灣時間下午五時三十分），位在馬達加斯達北方的馬約特島岸邊二十四公里處傳出這股震波，隨後達到非洲大陸，接著南半球紐西蘭、南美洲智利、北美洲加拿大及一萬七千公里外的夏威夷都測到震波。

全球幾乎無人有感 原因仍是謎

奇怪的是，全球幾乎沒人對這股震波有感。英國地質學家希克斯（Stephen Hicks）解釋，震波傳送最快的訊號為Ｐ波、次快的是Ｓ波，兩者都是快頻率體波（body wave）。最後一種是緩慢的長週期表面波，與馬約特島的奇怪訊號相似。這次震波訊號是清楚的鋸齒形，每十七秒重複一次，科學家稱為單頻（monochromatic）。這類慢波通常與火山活動有關。多位地震專家說，他們從未見過如此情形，這是最奇怪及異常的地震訊號。

其起因引發科學界諸多臆測，包括海底火山爆發引起等。法國地質礦產調查總局（BRGM）分析，新的火山活動中心可能正於馬約特島岸外發展，可能是處於岸外水底數千英尺深的岩漿活動。該島是火山作用形成，但已逾四千年沒有火山爆發。

地震位置圖

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