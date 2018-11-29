化學貨車連環爆 河北23死22傷

2018-11-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕二○二二年冬季奧運共同主辦城市、中國河北省張家口市二十八日傳出爆炸事故，共造成二十三死、二十二傷、五十台車輛毀損，死者多半是司機。初步調查推斷，起因是一輛載有化學物質乙炔的卡車爆炸，引起周邊車輛連環爆炸燃燒。

張家口市委宣傳部官方微博指出，河北「盛華化工有限公司」附近於零時四十一分發生起火事故，二十二名傷者已分別送往河北北方學院第一醫院、二五一醫院等機構救治，共有三十八輛大貨車、十二輛小型車被燒毀。

網路影像顯示，起火地點濃煙瀰漫、火光沖天。整棟建築物燒毀，現場馬路陷入火海，一排貨車被燒成空殼，擋風玻璃和車窗只剩鋼架；火勢也延燒至鄰近梅家營村，一片綠地燒成焦黑，焦味在空氣中蔓延。爆炸發生時，房屋搖晃，民眾還以為是地震。

張家口當局初步調查顯示，盛華公司附近的「張家口海珀爾新能源科技有限公司」生產氫氣需用到化學物質乙炔，當晚一台運輸車在進入海珀爾公司廠區時爆炸，火勢波及兩家公司，造成連鎖反應，路邊多台車輛也遭引爆。

這次爆炸處鄰近二○二二年冬奧舉辦地點。由北京與張家口共同承辦的這場盛會，單板滑雪、越野滑雪及自由式滑雪等項目將在張家口崇禮區進行，距離這次爆炸地點橋東區僅四十五分鐘路程。

河北盛華是國企中國化工集團的子公司，上月才被監管人員發現設施有安全隱患，包括車間未密閉和粉塵無組織外排。對於公安問題頻傳，中國網友紛紛表示︰「河北怎麼了？這麼多爆炸。」「新聞越短，事情越大。」「人禍大於天災。」二○一五年，天津市濱海新區一座化工倉庫發生連環爆炸，導致一百六十五人遇難、八人失蹤、七百九十八人受傷，損失逾十億美元。之後的政府調查指出，管理草率、監管敷衍了事是罪魁禍首。

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