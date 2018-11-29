1400公斤逃過一死 澳洲神牛爆紅

2018-11-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳大利亞西澳州一頭名叫尼克斯（Knickers）的巨牛，因體型過於龐大，身高達一百九十四公分、體重約一千四百公斤，以致屠宰場無法處理，使牠躲過變成牛排或漢堡的命運。消息經媒體報導，讓尼克斯瞬間爆紅，牧場主人已決定讓牠在佔地三千英畝、擁有四千多頭牲口的牧場裡度過餘生。

尼克斯是閹割過的荷蘭牛（Holstein-Friesian），生活在伯斯西南方普雷斯頓湖的牧野上。社群媒體照片顯示，黑白相間的尼克斯站在一群褐牛中間，牠的體型鶴立雞群，網友讚嘆牠是「神牛」。

身高一百九十四公分的尼克斯，據信是澳洲最高的閹牛，也讓人好奇牠的生長之謎，是品種、食物還是荷爾蒙的關係，才會讓牠如此巨大？全球現今最高閹牛名為貝里諾（Bellino），身高為兩百零二公分，生活在義大利。

飼主皮爾森表示，他也不知背後原因。現年七歲的尼克斯，可能因有足夠年紀而生長到目前身高。一般閹牛於二至三歲時，通常早已賣給加工廠，沒有機會繼續發育。

皮爾森指出，他上個月曾試圖賣掉尼克斯，但肉品加工商稱牠因為過重，不能以鏈條綁住，由於超過規格，無法以機器撲殺。

自尼克斯爆紅後，皮爾森接獲來自多國媒體的詢問，曾經每十分鐘就有一通電話要求採訪。皮爾森已決定讓尼克斯安享天年，「很明顯牠已經成為明星了，自然身分有點改變」。

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