川普自誇智商高 不信氣候變遷

2018-11-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普二十七日接受華盛頓郵報專訪，在白宮橢圓形辦公室暢談約二十分鐘的經濟、氣候、外交等議題。川普重申自己「不相信」氣候變遷危機，「有很多像我一樣高智商的人，都不認為氣候變遷是個問題。我看不出來氣候變遷是不是人為造成的，也看不出具體影響」，我們（美國）的水和空氣甚至是有史以來最潔淨的，科學家前段時間還在談論地球冰河期，談論全球寒化，人類實在不需要擔心氣候變遷。

自豪水跟空氣史上最潔淨

當提到科學家認為今年因氣候變遷而情況惡化的「加州野火」時，川普強調，預防野火的重點在於森林管理，完全無視《國家氣候評估》二十三日提出的警告；這份由數百名科學家編寫、近一千七百頁的政府報告，顯示持續刷新紀錄的碳排放量年增率，將阻礙美國經濟成長，所造成的虧損每年可達數千億美元。

川普對氣候變遷危機的評論，招致部分科學家反彈。德州理工大學氣候科學家海霍（Katharine Hayhoe）表示，「真相即便沒有人相信也是真的」，呼籲川普在該議題上不要只想著自己，應該為人民負責。德州農工大學大氣科學教授戴斯勒（Andrew Dessler）則認為，川普的說法「愚蠢」，是為了攻擊政敵、抨擊歐巴馬政府時期的環保政策。

G20期間可能會晤沙國王儲

川普在華郵的專訪中，還表達對美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾的不滿，指責聯準會今年三度升息等政策傷害美國經濟。對於沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉上月在土耳其遇害一事，川普質疑中央情報局（CIA）的調查「無法肯定地」證實沙國王儲穆罕默德是幕後主使，鬆口稱可能在二十國集團（G20）峰會與穆罕默德見面。川普並證實，今年耶誕節前，他可能前往阿富汗慰問美軍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/