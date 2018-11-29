俄烏瀕臨開戰 G20雙普會可能取消

2018-11-29

烏克蘭邊界地區戒嚴30日

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯海岸巡防隊與烏克蘭海軍二十五日在俄國佔領的克里米亞半島克赤海峽爆發衝突，升高兩國緊張，烏克蘭總統波洛申科二十八日簽署戒嚴令，他二十七日指控俄國在邊界大幅增兵，警告烏俄可能爆發「全面戰爭」。美國總統川普表示，或許會因這起衝突，取消他和俄國總統普廷本週在二十國集團（G20）峰會會外舉行的雙邊會談。

波洛申科二十七日發表全國電視談話，指俄軍在邊界集結的部隊已「大幅增加」，坦克多了三倍，兩國對峙有可能惡化，「烏克蘭正面臨與俄羅斯爆發全面戰爭的威脅」。烏國國會以遭俄羅斯地面入侵的威脅「極為嚴重」為由，二十六日通過在烏俄邊界、亞速海、黑海沿岸十個地區戒嚴，為期三十天，並在二十八日由總統簽署，政府有權動員平民、管制媒體、限制公開集會。

川普：不喜歡那樣的侵犯行為

這起海上衝突起於二十五日兩艘烏軍砲艇和一艘拖船自敖德薩港航向亞速海馬立波港途中，在克赤海峽遭俄國海防隊衝撞、開火攔截。西方指控俄羅斯非法封鎖海峽，無正當理由採取軍事行動，考慮為此制裁莫斯科。

川普二十七日表示，「我不喜歡那樣的侵犯行為」，或許會因此事取消與普廷的會談。這是川普到目前為止就這起事件對俄國最強烈的說法。基輔當局一直設法請美國在烏國設立軍事基地，但迄今未能說服華府點頭。

普廷控烏克蘭為選舉挑釁

普廷二十八日指控波洛申科為了提振他在明年三月選舉的支持度而策劃這起「挑釁」行動，是「國內政治骯髒伎倆」，烏國為此戒嚴更是「誇張」反應，他警告基輔不要「輕舉妄動」。普廷也說，他仍希望在G20峰會時與川普會晤。

俄增加部署S-400飛彈系統

俄羅斯南方軍區發言人二十八日表示，將在克里米亞增加一套先進S-400地對空飛彈系統，年底前完成部署；媒體也目擊俄國海軍「查哈林中將號」掃雷艦航向亞速海。俄國一四年吞併克里米亞後，已先後部署三套射程四百公里的S-400，使其能控制大部分的黑海空域。

烏軍被認罪 面臨6年徒刑

在衝突中被俄方扣押的烏軍官兵，當中十五人於二十七日被克里米亞法院裁定羈押兩個月候審，即至少扣押到明年一月二十五日；另九人將於週三出庭。基輔指二十三人遭俄方扣押，莫斯科則說二十四人。這些官兵被控非法越境，面臨最高六年徒刑。

俄羅斯國營電視台播出三名被押烏國海軍接受訊問畫面，一名自稱利索夫的水手在影片中「自白」：「我承認，配備軍事裝備的烏克蘭海軍船艦的行為帶有挑釁性質」，「我是奉命行事」。烏國指稱這些士兵是被迫認罪。

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