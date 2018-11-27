「國內法凌駕國際法」公投 瑞士否決

2018-11-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕經常舉行公民投票的瑞士，二十五日舉行包括名為「給我瑞士法、外國法官別來」（Swiss law, not foreign judges）的提案公民投票，以賦予瑞士國內法效力凌駕國際法和條約的明確地位，結果有三分之二選民表態拒絕。反對派聲稱，若本案過關，恐將嚴重破壞這個中立國的全球地位，進而傷害經濟。

右翼政黨「瑞士人民黨」（SVP）提出這項公投案，呼籲在憲法增加一條條文，使國內法位階明確高於國際協議。瑞士政府、商業團體及多數其他政黨反對這項提案，強調本案將迫使瑞士取消現有的條約，削弱人權保護，並傷害國家經濟。

瑞士迄今仍非歐盟成員，與歐盟的關係係由雜亂的雙邊協定規範，例如允許歐盟國家人員自由遷徙和開放邊界的申根協定等，讓瑞士得以進入歐盟單一市場。支持者視本案為退出「歐洲人權公約」的第一步，好讓瑞士未來不用再遵守歐洲人權法院的判決，因此也被反對派批評為削弱瑞士基本人權的「特洛伊木馬」。

瑞士長久以來做為永久中立國的自主、自治地位，已因加入環保、警察跨國合作、航空運輸與貿易等領域的國際協定而弱化，這類爭議近年愈演愈烈。瑞士採行直接民主制，只需十萬人連署，公投即可成案，公投通過後將可修憲。

在此同時，儘管引發各界對隱私權的關切，瑞士選民還是投票贊成立法授權保險公司在監視可疑福利詐騙案方面，享有廣泛空間，讓牛羊自然長角而不為牠們除角的提案則遭到否決。在瑞士，保險公司長期監控疑似提供假資料的顧客，但在歐洲人權法院（European Court of Human Rights）二○一六年作出判決後，停止這類做法。然而，瑞士政府堅稱，為遏止詐領保險金和為所有人降低成本，這類監控有其必要。

法律分析家指出，這項法律並未禁止保險業者或他們僱用的私家偵探，錄製或拍攝監視對象在私人陽台或花園的畫面，只要這些地方能從公共場合看見。業者監視也不需獲得法律批准，但必須有接獲不實陳述的「具體跡象」。

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