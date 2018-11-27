移民硬闖邊境 美催淚瓦斯驅趕

2018-11-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國加州聖地牙哥與墨西哥北部城市蒂華納（Tijuana）之間的跨境地區，二十五日發生數百名中美洲移民衝進管制區，試圖爬過層層柵欄，遭美國邊境警察施放催淚瓦斯、發射橡膠子彈驅趕的事件。美國總統川普為此大為光火，推文大罵這些「狂熱的」移民是「冷酷的罪犯」。

數百移民衝進管制區、爬柵欄

包括婦孺在內的至少五百名移民，二十五日集結在蒂華納和平示威，期間突然有部分移民脫隊，衝破墨西哥警方防線，奔向美墨邊界圍牆，爬過柵欄和障礙物，持工具剪開鐵絲網，並試圖向執法官員投擲物品。

美國邊境警察隨即施放催淚瓦斯、發射橡膠子彈，並出動直升機在衝突地點上空持續盤旋、監視。目擊者表示，許多兒童在混亂中不斷尖叫和咳嗽。

美國海關暨邊境保護局（CBP）二十五日宣布，暫時封閉聖伊席卓入境口岸的南北向交通，並禁止行人通行。墨西哥內政部證實，當局已逮捕三十九名企圖以「暴力方式」非法跨越美墨邊界的移民，並決定將他們即刻驅逐出境。過去一週，又有約五千名中美洲無證移民，搭乘「大篷車」長途跋涉至蒂華納，等待向美國政府申請庇護。

面對中美洲移民大舉壓境，川普持續加強美墨邊境管制，日前還揚言，若有必要，將不惜關閉南方「整個邊界」。川普此前已在美墨邊境加派約九千人兵力，協助邊境警察執行防衛勤務。他日前表示，已授權駐防美墨邊界的軍隊，必要時可動用致命武力；川普還暗示，若他不能從國會獲得更多資金興建邊界圍牆，聯邦政府可能面臨停擺危機。

川普︰若有必要 將永遠關閉邊界

川普二十六日推文表達憤怒，痛批︰「墨西哥應將這些狂熱的移民送回他們的國家，其中許多人是冷酷的罪犯。」「用飛機、用巴士、隨你們用任何方式，他們不會進入美國。如果必要，我們將永遠關閉邊界。國會，撥款築牆。」有線電視新聞網（CNN）指出，民主黨甫在期中選舉贏得聯邦眾議院多數席次，二十五日的事件將可能會進一步激化華府的緊張情勢。

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