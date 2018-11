全球遇害女性 逾半死於親屬之手

2018-11-27

〔編譯陳正健/綜合報導〕十一月二十五日是聯合國「消除對婦女暴力國際日」(International Day for the Elimination of Violence against Women)。聯合國毒品暨犯罪辦公室(UNODC)最新統計顯示,全球每天至少有一百三十七名女性遭到伴侶或家庭成員殺害。住家是女性最可能遇害之處。

UNODC總結二○一七年統計數據,基於政府提供的資料,過濾出與性別有關的女性凶殺案。統計發現,去年全球有八萬七千名女性遭到殺害,逾半受害者(五十八%)死於親屬之手,約有三萬名女性為親密伴侶所殺,有兩萬名女性遭親人殺害。其他形式的女性謀殺共三萬七千人,佔三十二%。

就區域而言,非洲女性為伴侶或家人所殺的比例是十萬分之三.一,為全球女性遇害風險最高地區;其後依序是美洲(十萬分之一.六)、大洋洲(十萬分之一.三)、亞洲(十萬分之○.九)及歐洲(十萬分之○.七)。其中,亞洲女性為伴侶或家屬所殺的人數最多,總數為兩萬人。

但就蓄意謀殺而言,全球男性受害者比女性高出約四倍,平均每十起謀殺,就有八起是男性受害;但在親密伴侶行凶的案件中,每十名受害者中,有八人是女性。男性殺害女伴的動機經常是「佔有慾、嫉妒及害怕遭到拋棄」,而殺死伴侶的女性通常遭遇「長期肢體暴力」。

為抗議針對婦女的暴力,全球婦女於二十五日走上街頭,響應「消除對婦女暴力國際日」活動,尤以歐洲特別熱烈,西班牙馬德里、巴塞隆納等城市出現數萬人規模的遊行。歐洲議會議長塔加尼(Antonio Tajani)、歐洲足球名將「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)等人,也都在現身時以口紅於臉部畫上紅色弧線,表態支持女權。

