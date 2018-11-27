全球遇害女性 逾半死於親屬之手

2018-11-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕十一月二十五日是聯合國「消除對婦女暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）。聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）最新統計顯示，全球每天至少有一百三十七名女性遭到伴侶或家庭成員殺害。住家是女性最可能遇害之處。

UNODC總結二○一七年統計數據，基於政府提供的資料，過濾出與性別有關的女性凶殺案。統計發現，去年全球有八萬七千名女性遭到殺害，逾半受害者（五十八％）死於親屬之手，約有三萬名女性為親密伴侶所殺，有兩萬名女性遭親人殺害。其他形式的女性謀殺共三萬七千人，佔三十二％。

就區域而言，非洲女性為伴侶或家人所殺的比例是十萬分之三．一，為全球女性遇害風險最高地區；其後依序是美洲（十萬分之一．六）、大洋洲（十萬分之一．三）、亞洲（十萬分之○．九）及歐洲（十萬分之○．七）。其中，亞洲女性為伴侶或家屬所殺的人數最多，總數為兩萬人。

但就蓄意謀殺而言，全球男性受害者比女性高出約四倍，平均每十起謀殺，就有八起是男性受害；但在親密伴侶行凶的案件中，每十名受害者中，有八人是女性。男性殺害女伴的動機經常是「佔有慾、嫉妒及害怕遭到拋棄」，而殺死伴侶的女性通常遭遇「長期肢體暴力」。

為抗議針對婦女的暴力，全球婦女於二十五日走上街頭，響應「消除對婦女暴力國際日」活動，尤以歐洲特別熱烈，西班牙馬德里、巴塞隆納等城市出現數萬人規模的遊行。歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）、歐洲足球名將「Ｃ羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人，也都在現身時以口紅於臉部畫上紅色弧線，表態支持女權。

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