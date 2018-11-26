墨人向美申請庇護 傳須留在國內待審

2018-11-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓郵報24日報導，墨西哥新任總統當選人羅培茲交接團隊成員及政府官員表示，美國總統川普已和墨國新政府達成協議，將實施「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計畫，未來向美國提出庇護申請者，必須留在墨國境內等待審核。但墨國新政府否認這項報導，堅稱雙方仍在協商。

將出任墨國新政府內政部長的桑傑士（Olga Sanchez Cordero）向華郵表示，墨方已同意「留在墨西哥」計畫，但此乃短期解決方案，中長期方案是讓人們不再遷徙。據報導，這項協議是在墨國新政府外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard），日前與美國國務卿龐皮歐等官員會晤時成形。

新總統團隊稱和川普達協議

美、墨兩國達成這項將翻修美國邊境政策的協議之際，約五千名中美洲移民正企圖穿越墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）進入美國，以逃離故鄉的貧窮和暴力，追求較好的生活。按照這項計畫，提出庇護的申請者必須留在墨國，等待美國法院排定開庭時間，再前往出庭。

若庇護案遭拒，申請者將不能返回墨國，而是留在美國等待遣返。這項新規定可望終結以往的「抓放」（catch and release）政策，這項政策讓庇護申請者在待審期間可在美國工作及學習長達數年之久。美國國土安全部官員告訴華郵，美方將於未來幾天或數週內開始實施這項新程序。

不過，桑傑士已發表聲明澄清，川普政府與墨國新政府間未達成任何這類協議。華郵報導，美墨協商仍在進行，尚未簽署正式協議。

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