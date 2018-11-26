香港立法會補選 泛民籲阻中共勢力

2018-11-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港立法會九龍西區議席25日舉行補選，由於泛民主派在70席的立法會中尚缺1席便可掌握否決多數議案的所需席次，因此這場補選被視為親北京建制派與泛民派的對決。泛民派的工黨候選人李卓人指出：「這場選舉很關鍵，讓我們能進一步阻擋中共蠶食我們的權力基礎，我認為多數人不希望香港變成另一個中國城市。」

李卓人若敗 民主派難否決議案

25日的補選源於6名在2016年立法會選舉中當選的泛民派議員，因宣誓無效而被撤銷議員資格，其中梁國雄與劉小麗提出上訴。今年3月，九龍西區補選4名議員，泛民派取得2席，僅缺1席即可重獲否決法案實力。5月間，劉小麗撤銷上訴，25日的補選於焉產生，但她被禁止參選。

補選共有5名參選人，除李卓人外，還包括也出身泛民派陣營的前立法會議員馮檢基、建制派的陳凱欣，以及無黨派的伍迪希與曾麗文。61歲的李卓人表示，投票率達5成，他才有勝算。投票於晚間10時30分結束。

當天上午投票率比3月補選時高，但天氣轉壞下大雨，氣溫下降。晚間9時30分，投票率僅約41.51%。李卓人冒雨催票，不斷告急。民主黨創黨主席李柱銘、香港前政務司司長陳方安生也為他拉票。陳方安生指出，必須守住香港的核心價值，「不想政府一言堂，就應保住民主派在立法會的關鍵一席。」

泛民派議員張超雄表示，若李敗選，民主派將成為少數，不能發揮監督作用，讓「保皇黨」有機會修改議事規則，將立法會變成橡皮圖章。晚間近6時，網路上流傳李卓人黯然宣布敗選，呼籲選民轉投馮檢基的消息，待李陣營出面澄清為假消息時，已有近萬人瀏覽。

中國網軍為建制派候選人灌水

代表建制派的陳凱欣曾擔任電視記者與主播，被踢爆文宣涉嫌剽竊，她也批評英國金融時報資深記者馬凱訪問主張港獨的「香港民族黨」召集人陳浩天是「搭建港獨平台」，並認為馬凱被拒入境與新聞自由無關。在投票前1週，每日凌晨3時至5時，搜尋引擎Google搜尋「陳凱欣」的數量飆升。分析認為，這恐是中國網軍「五毛黨」所為，以便讓有利於她的新聞被排在搜尋頁面前列，達到讓選民點閱目的。

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