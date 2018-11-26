脫歐協議不涵蓋直布羅陀 梅伊挨轟賣國

2018-11-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國首相梅伊力推的脫歐協議，本月中獲內閣政治背書，25日獲歐洲理事會背書，只要再得到英國國會支持、歐洲議會背書，協議便能正式生效。然而，梅伊本週末出席歐盟特別領袖峰會時，為了避免西班牙杯葛協議，書面承諾馬德里，脫歐協議不涵蓋「領土範圍劃定」，招致英國國內反彈，砲轟梅伊「賣國」，還稱直布羅陀恐成「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

議員批形同壓垮駱駝最後稻草

直布羅陀（Gibraltar）為英國海外領地，位於伊比利半島末端；西班牙長期主張擁有直布羅陀主權，23日要求倫敦當局讓馬德里政府享有對直布羅陀未來地位的否決權，否則就阻撓歐盟特別峰會的召開。英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）24日隨即向馬德里書面承諾，脫歐協議不涵蓋未來貿易協定的「領土範圍劃定」，梅伊版脫歐協議最終順利獲得歐洲理事會背書。

直布羅陀議題的讓步，隨即引發軒然大波。許多保守黨下議院議員砲轟梅伊「出賣」3萬直布羅陀公民；前外交大臣強森痛批梅伊正在「犯下歷史錯誤」；前脫歐事務大臣戴維斯的幕僚傑克森（Stewart Jackson），稱此事恐成「壓垮駱駝的最後一根稻草」；脫歐大將紛紛指責梅伊「背叛」直布羅陀。梅伊則堅稱：「英國對直布羅陀主權的立場永不改變。英國會一直與直布羅陀站在一起。」

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