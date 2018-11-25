APEC峰會聲明 凸顯美中分歧

2018-11-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）峰會結束五天後，主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O’Neill）23日終於公布一項聲明，稱在APEC峰會期間，少數國家在貿易政策及WTO（世貿組織）改革問題上無法達成共識，就領袖宣言的特定部分，「少數（成員）有替代性或另外觀點」。這項聲明讓更多美中分歧和角力的細節浮上檯面。

21個經濟體組成的APEC領袖峰會，18日在未達共識下落幕，領袖宣言破天荒難產，為成立30年來首見。路透、法新社等披露，主因中國在貿易等議題的關鍵部分，和美國為首的其他國家無法達成共識。

峰會結束5天後才公布

外交人士透露，中國外長王毅表態反對APEC宣言草案兩段內容，即有關反對「不公平貿易行為」和推動WTO爭端解決機制透明化改革、永續發展的內容，中國代表團還強行闖入巴紐外長帕托辦公室，要求刪除相關內容，當場爆發肢體衝突。

由於APEC領袖宣言難產，各國同意巴紐以發表主辦國聲明的方式，取代過去的領袖宣言，做為2018年峰會的最終文件。《日經新聞》報導，領袖宣言草稿本來提到「反對所有形式的保護主義」，但在巴紐總理歐尼爾23日最終聲明上已被刪除。中國在起草過程中，堅持加入就保護主義展開「深入討論」，但美國以有必要強調「公平和互惠」的貿易為由反對。

美中惡鬥衝擊多邊談判

在美、中兩國僵持下，巴紐最終聲明只出現較中性的「我們進一步敦促區域各國以自由、公平和公開的方式，促進貿易」。該聲明也提到，在實現經濟成長方面，成員國「認識到多邊貿易體系已經做出的貢獻」，明顯淡化宣言草稿強調「支持」多邊貿易的措辭。外交人士指出，美國在APEC部長會議談判時，尋求刪除「多邊貿易體系」的措辭；川普政府過去一段時間持續尋求以雙邊談判，來取代多邊談判。

美國總統川普和中國國家主席習近平本週五將參與阿根廷G20（20國集團）領袖峰會，兩人並將舉行會談。不過，《日經新聞》指出，APEC主辦國最終聲明顯示美中深度分歧，觀察家認為，「川習會」達成美中貿易休兵協議的希望渺茫。新加坡國立大學東南亞研究所資深研究員帕里特（Amitendu Palit）指出，G20會議可預期的最佳情況只會是美、中對貿易戰不再升溫，達成某種「諒解」。

APEC峰會#美中分歧#貿易/span〉

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