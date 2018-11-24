感恩節自誇治國有方 川普再批法官

2018-11-24

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普在二十二日感恩節致電慰問駐外美軍中，誇耀自己的治國表現，並對貿易、湧向美墨邊界的移民以及使其移民法修法遇阻的法院大發牢騷。之後，他被詢及感恩節他要為什麼而感謝時表示，他為「很棒的家庭與他自己」感謝，他說，「我對這個國家帶來重大改變，這個國家現在要比我上任前強大許多，強大到你難以置信」。

川普從他佛州的私人別墅「海湖莊園」致電五個駐外美軍單位，他告訴美國子弟兵，在他的治理下，國家異常繁榮。他說：「我希望你們在知道心中深切掛念的所有美國家人都安好時，能感寬慰。國家經濟昌榮，獨步全球。」他之後對記者說，「我為軍方所做的，沒人多過我」。

川普將墨西哥的移民車隊與在阿富汗對抗恐怖主義做對比，他對阿富汗美軍空軍基地的一名准將說：「你看新聞也許知道我們的南邊國界發生了什麼事。我不必問就知道你想確定我們讓什麼人進來。」他也說，「當法官接管你們的保護任務、當他們告訴你們該如何保護邊界時，這是糟糕的事。這是一記恥辱。」稍後他宣稱，罪犯與「壞人」混在移民車隊中，伺機以庇護尋求者身分進入美國，「如果我們發現情況失控或民眾開始受到傷害，我們將關閉邊境入口一段時間，直到我們恢復控制」。他說，他有權透過行政命令關閉邊界，兩天前，他才這麼做過，他也批評妨礙他修改移民法的法官「丟臉」。

他在視訊中詢問一名海岸衛隊指揮官有關貿易的問題，他強調對他個人而言這是「非常重大的議題」，他說，「我們被糟糕的貿易協議，佔便宜太多年了」。該名指揮官膽怯回應，「我沒看到現在有任何貿易問題」。

透露可能撤換一兩名閣員

川普也透露，他約談了幾名內閣首長人選，他說：「我對我的內閣以及為我與我們工作的人感到滿意，但事情總有許多變化，我可能替換一、兩人。」

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