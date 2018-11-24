中國非洲豬瘟擴散 北京淪陷

2018-11-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國八月爆發非洲豬瘟以來，疫情持續擴散，首都北京市廿三日也宣告淪陷，當天中國農業農村部首度針對疫情召開新聞發布會說明：確認病毒為境外傳入，與喬治亞、俄羅斯、波蘭先前公布的非洲豬瘟病毒株基因同源性高達九十九．九五％，目前廿省疫情「總體可控」，但不排除五至卅六年後才完全除疫的可能性。

非洲豬瘟非人畜共通傳染病，以豬隻為唯一自然宿主，無特效藥或疫苗，致死率百分百。中國農業農村部表示，截至十一月廿二日，中國有廿省份四十七市（區、盟）發生七十三起家豬疫情及一起野豬疫情，累計撲殺活豬六十萬頭；北京市新疫情則發生在房山區青龍湖鎮和琉璃河鎮養殖場，死豬共八十六隻，兩疫點起算半徑三公里內共三三三七隻活豬也隨後全被撲殺。

中國目前從已查明疫源的六十八起家豬疫情，歸納出三種主要的境內傳播途徑：生豬及其產品跨區域調運、餐廚剩餘物餵豬、人員與車輛帶毒傳播，這三種感染模式分占整體疫情十九％、卅四％、四十六％。

針對唯一一起野豬疫情發生在位於邊境的吉林省，農業農村部聲稱，其致病病毒雖與家豬疫情不同，卻讓人更加深信境外傳入疫情的可能性；加上即將入冬、野豬恐在農戶週邊覓食，正提防牠們與家豬後續相互傳染的可能性，避免疫情更加複雜化。農業農村部強調，「已有疫情國家中，根除時間多為五至卅六年」，加上多種因素導致疫情多發，因此防疫情勢仍很嚴峻。

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