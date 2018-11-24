記者謀殺案後 沙國王儲首度出訪

2018-11-24

〔編譯張沛元／綜合廿二日外電報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德廿二日起出訪數個區域友邦，這是他在華盛頓郵報記者哈紹吉上月初在沙國駐土耳其大使館內遇害後的首趟官式出訪。在此同時，儘管國際社會持續就哈紹吉案施壓沙國，美國總統川普卻再度護航穆罕默德，甚至稱也許全世界都要為哈紹吉之死負責。

根據沙國官方通訊社，穆罕默德是應其父、沙國國王沙爾曼要求造訪數個中東友邦，但聲明中並未說明穆罕默德會訪問哪些國家。目前已知穆罕默德出訪首站為阿拉伯聯合大公國的阿布達比邦。此外，北非突尼西亞總統府消息人士指出，穆罕默德將於廿七日訪問突國首都突尼斯。

在此同時，土耳其總統府發言人表示，土國總統艾多根可能會於本月底在阿根廷舉行的二十國集團（G20）高峰會外與穆罕默德見面。倘若成真，將是兩人在哈紹吉遇害後首度碰頭。艾多根曾表示，哈紹吉之死是沙國政府「最高階層」下令，但並未直接點名穆罕默德。

歐盟續要求調查謀殺案

儘管沙國已就哈紹吉案收押廿一人，並對其中五人求處死刑，但穆罕默德在本案所扮演的角色仍不明。美國中央情報局的分析直指穆罕默德是幕後主使，下令殺害哈紹吉，但日前曾發表聲明力挺穆罕默德的川普廿二日再度幫腔，強調穆罕默德比他還不樂見哈紹吉遇害，並稱中情局只是「有些感覺」，但還不到認定穆罕默德該為此案負責的地步。在被記者追問到底誰該為此案負責，川普竟說：「也許全世界該負責，這是個邪惡的地方」。

穆罕默德趕在G20高峰會前走訪友邦，看似企圖在會前拉攏阿拉伯盟邦的支持；但國際社會就哈紹吉遇害施壓沙國的力道也持續不輟。歐盟廿二日就要求「讓真正該負責的人負起責任」，就謀殺案進行徹底透明與可信的調查；繼德國之後，丹麥廿二日以哈紹吉案為由宣布暫停對沙國軍售。

此外，法國外交部廿二日表示，將就哈紹吉案制裁十八名沙國公民。

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