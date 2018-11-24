警匪駁火 中駐巴基斯坦領館遇襲

2018-11-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕巴基斯坦當局表示，武裝份子二十三日上午企圖襲擊中國駐巴國第一大城喀拉蚩的領事館，已知造成兩名警察、兩名民眾和三名槍手死亡，領事館館員均未傳出傷亡。鼓吹西南部的俾路支省（Balochistan）脫離巴國的分離主義團體「俾路支解放軍」（BLA）宣稱犯案。該團體聲稱，其反對中國在巴國西南部剝奪天然資源，視中國人與巴國軍隊為外來的壓迫者，將繼續執行攻擊行動。

中印譴責 4警民3槍手死亡

包括中國及印度均迅速發表聲明譴責。巴國新任總理伊姆蘭汗下令徹查，並指稱這起事件係針對中巴友好經濟合作的攻擊，但不可能破壞「比喜馬拉雅山更高大、比阿拉伯海更深」的中巴關係。中、巴外長王毅、古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）二十三日緊急通電話。王毅說，兩國友誼與互信「牢不可破」。

三名武裝分離主義份子當時與警方猛烈交火達一小時。喀拉蚩警方說，三名槍手開車企圖闖進該領事館，車上滿載炸藥，但被檢查哨警衛攔下，槍手持AK步槍，先扔了一顆小手榴彈，接著開槍。至少一名槍手身穿自殺炸彈背心，所幸沒有引爆。這三人未能進入館內的簽證部門，遑論領事館館區。

警方指稱，遭波及身亡的平民是一對申請中國簽證的父子。BLA則在「推特」上貼出自稱犯案的訊息及三名身分不明攻擊者的照片。

選擇突襲中國駐喀拉蚩外館，反映出好戰團體企圖破壞巴國與其主要盟邦中國的密切關係。自伊姆蘭汗上台後，多名巴國新政府官員指出，正重新審視中巴的一帶一路相關項目合約，有人質疑金額過高，過於偏袒中方，令巴國深陷債務危機。英國廣播公司報導，BLA並非伊斯蘭極端主義武裝組織，而是鼓動俾路支省從巴國獨立的民族主義武裝組織，已在該地區活動多時。該省擁有豐富礦藏，長期不滿其未分得應有利益。

在此同時，巴國西北部半自治的奧勒格辛（Orakzai）部落地區的城鎮卡拉亞（Kalaya）一個熙熙攘攘的市集，二十三日也發生自殺爆炸，已知釀成至少三十一死、逾五十傷。土製炸彈藏在一個裝蔬菜的紙箱裡。奧勒格辛乃全球反恐戰爭焦點之一，曾被美國前總統歐巴馬形容為「全球最危險的地方」。

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