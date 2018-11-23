移民令又受挫 川普怒槓大法官

2018-11-23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿一日與美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲隔空對嗆，川普因稍早有法官擋下他的移民庇護禁令而開砲，稱有不少法官是民主黨籍前總統歐巴馬的人馬，痛批這些法官是「歐巴馬法官」，其裁示危及美國國安；羅伯茲則罕見發表政治評論回覆川普，堅稱司法獨立，否認法官有政黨派系之分。

此一口水戰肇因於十九日的一項判決。美國聯邦地區法官提格對川普的移民庇護禁令頒布臨時禁制令，立即生效且適用全美，為川普的移民政策在法庭上遭逢的最新挫敗。川普廿日就曾開嗆，大罵設在舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院的裁示不合法與恥辱，抱怨所有上告該法院的案子都被打槍，指控提格是歐巴馬的人馬。

羅伯茲聲明司法獨立 法官無政黨之分

鮮少發表政治聲明的羅伯茲駁斥川普對法院的批評，堅稱司法獨立；針對川普指控由民主黨籍總統任命的法官在裁示時刻意與白宮作對，羅伯茲說，沒有什麼「歐巴馬法官」或「川普法官」或「布希法官」或「柯林頓法官」，只有一群傑出、具有奉獻心、竭力對上呈案件公平以對的法官…「我們都該為司法獨立心懷感激」。羅伯茲是共和黨布希總統提名的法官。

結果川普廿一日發推文直接點名羅伯茲，直言法界的確有所謂「歐巴馬法官」，這些法官與負責國安的公務員的看法有極大出入；第九巡迴法院若真是獨立司法也罷，但若真如此，為何該院在邊界安全上有那麼看法相左的案件。川普還叫羅伯茲查數據，因數據「很驚人…我們需要保護與安全─這些判決讓美國不安全！非常危險與不智！」

川普接著在廿二日又發推文罵第九巡迴法院是徹徹底底的災難、失控、名聲很差，推翻稍早裁決的比例遠高於其他巡迴法院；川普還暗示他的移民庇護禁令被擋形同法官越權立法，只會讓美國更不安全以及干涉執法專業人士的工作，導致美國邊界陷入混亂、傷害與死亡。

川普連日開嗆有不少錯誤，例如頒布禁制令擋下移民庇護禁令的是法官提格，而非聯邦第九巡迴上訴法院本身，而且提格是加州北區聯邦地區法院法官。此外，川普廿日曾抱怨聯邦第九巡迴上訴法院打槍他的政策，害他們得上訴到聯邦最高法院。但當初擋下川普禁穆令的是美國聯邦地區法官羅巴特，而任命羅巴特的是總統布希。

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