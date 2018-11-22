南韓解散慰安婦基金會 安倍撂重話

2018-11-22

〔駐日特派員林翠儀／東京二十一日報導〕南韓政府二十一日宣布，將解散被視為日韓兩國間最終解決慰安婦問題象徵的「和解與癒合基金會」。日韓在二○一五年底達成協議，慰安婦問題獲得「最終且不可逆的解決」，但南韓政權輪替後政策轉彎，如今宣布解散該基金會，形同推翻協議，讓日韓關係雪上加霜。日本首相安倍晉三得知消息後撂下重話，「若不遵守國際承諾，國與國之間的關係將無法成立，希望南韓做為國際社會的一員負責應對。」

南韓女性家族部長陳善美宣布將解散「和解與癒合基金會」的決定，並啟動解散程序。由於解散需要在任理事三分之二以上贊成，但八名理事中已有五人辭職，人數低於定額，該部將徵詢相關人士的意見後再決定。

慰安婦問題長年影響日韓關係，為徹底解決這項歷史陳案，安倍一五年十一月與時任南韓總統朴槿惠達成早日解決共識；同年十二月，兩國外交首長發表協議內容，由日本出資十億圓（約二．八億台幣）成立基金會，讓慰安婦問題獲得「最終且不可逆的解決」。

「和解與癒合基金會」於一六年七月成立，負責將日本提供的資金，以現金方式支付給前慰安婦和遺屬。「日本經濟新聞」報導，協議達成時仍健在的四十七名前慰安婦中，有三十六人同意接受每人約一億韓元（約二九四萬台幣）補助金，實際有三十四人接受。慰安婦遺屬提出七十一份申請，共有五十八人領到每人平均兩千萬韓元的補助金。但因南韓輿論反對日韓協議，基金會在朴槿惠遭彈劾下台後，處於停止運作狀態。

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