華郵記者命案 川普挺沙國王儲

2018-11-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二十日就沙烏地阿拉伯當局疑似謀殺華盛頓郵報專欄作家哈紹吉對美沙關係的影響定調，稱此案是可怕、駭人與令人無法接受的悲劇，但美國仍將持續做為沙國的「堅實夥伴」，暗示華府不會做出進一步制裁，間接力挺被指為謀殺案主使者的沙國王儲穆罕默德。主張嚴懲沙國的國會議員痛批川普根本是在幫沙國做公關，躺著也中槍的伊朗則虧說，川普挺沙國還要順便罵伊朗，按此邏輯，加州森林大火也是伊朗的錯。

川普在聲明中表示，儘管美國情報機構研判，沙國王儲穆罕默德可能事先知道這起悲劇，但「他可能知情，也可能不知情」，外界也許永遠無法得知哈紹吉案的所有真相，但無論如何，美國與沙國同在；為確保美國、伊朗與中東地區其他夥伴的利益，美國將持續做為沙國的堅實夥伴。

川普還說，他尊重國會的不同看法，但一切應以國家安全為重，強調沙國在美國對抗伊朗與反恐行動中扮演要角，取消與沙國包括軍售等價值數千億美元的合約太蠢，會讓俄羅斯與中國漁翁得利；沙國是全球第二大產油國，向來配合他的穩定油價要求。川普二十一日還發文感謝沙國調降油價。

這篇以「與沙國同在」為題、劈頭就強調「美國優先」的聲明，充分反映出川普以經濟需求為基礎的世界觀與外交政策，企圖就此平息過去數週來外界要求華府嚴懲沙國的聲浪。川普稍後被記者問到該聲明是否意謂人權的代價高到難以爭取時強調，他並無此意，但隨即以需要沙國「制衡」伊朗為由為自己辯駁。川普在發表聲明前，於白宮草坪上特赦感恩節火雞時也說，美沙交惡將導致油價飆漲，他不想犯蠢毀了世界經濟，並否認挺沙攸關他個人財務。

不過，國會共和黨人對川普在哈紹吉案狂打經濟與國安牌並不買帳，參議員保羅反嗆「錯的是川普，這份聲明不是美國優先，而是沙國優先」；參議員葛拉姆認為，美國不能為了國安，就對殘忍的哈紹吉案視若無睹；參議員寇爾克更虧說「真沒想到，白宮居然兼差當沙國王儲的公關公司」。民主黨人也砲火猛烈，國會眾議院情報委員會民主黨領袖希夫說，沙國用軍售換得美國對哈紹吉案噤聲，有損外界對美國總統職位的尊敬、美國情報界的可信度，與美國身為人權擁護者的地位。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/