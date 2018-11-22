國際刑警組織選舉 美歐擋下「俄」勢力

2018-11-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際刑警組織（ICPO）第八十七屆大會，十八至二十一日於阿拉伯聯合大公國最大城杜拜召開，最後一天針對歷來第一位中國籍主席孟宏偉上月初隔空請辭的遺缺進行投票，美國與俄羅斯的外交競逐也再度上演：俄國籍副主席普羅柯普楚克（Alexander Prokopchuk）選前聲勢原本領先，最終不敵美國和歐洲支持的南韓籍副主席金鐘陽，西方國家、俄國異議人士和烏克蘭等鄰國憂心莫斯科當局利用該組織打壓異己的噩夢，直至二○二○年暫時不致成真。

美國國務卿龐皮歐二十日奮力搶救代理主席金鐘陽的選情，「鼓勵身為ICPO一份子且尊重法治的所有國家與組織，選擇一位具有誠信的領導者」，畢竟「俄國老是為了算舊帳或騷擾政敵、異議人士和記者，濫用ICPO」，還曾要求ICPO發布國際通緝「紅色通報」，以對付不見容於當局的對象。

協助推動美國懲罰侵犯人權者「全球馬格尼茨基人權問責法」而遭普廷多次透過ICPO對付的英國金融家布勞德表示，普羅柯普楚克參選乃普廷試圖「將刑事觸手擴及全球每個角落」的最新力作。普廷發言人培斯科夫則駁斥前述指控，聲稱美國參議員的公開信，正是美方試圖干預投票的「鮮明案例」。

ICPO擁有一九二個成員國，規模在全球國際組織間僅次於聯合國，主要負責各國警方與成員國間的合作，但無執法能力與調查權限。廿一日獲得法定三分之二以上不記名有效票支持的金鐘陽，將做滿孟宏偉原至二○年的任期，未來兩年將在產出重大決策的ICPO大會負責主持工作。

孟宏偉今年九月二十五日由ICPO法國總部返回中國後，卻傳出「被失蹤」消息，並於本月七日遙遞辭呈。中國政府當天聲稱，身兼中國公安部副部長的他，因涉貪正遭調查。

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