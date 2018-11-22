中國被辱「屎國」 章子怡領軍封殺D&G

2018-11-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）日前在其社群媒體官方帳號推出題為「起筷吃飯」的短片，宣傳原訂二十一日在上海舉行的時尚秀，但影片內容被中國民眾認為歧視中國文化，還傳出該品牌設計師史蒂法諾（Stefano Gabbana）說中國是「屎國」的網路對話截圖，為爭議火上加油，導致章子怡等多位知名影星紛紛發聲「滾出中國」，拒絕出席這場時尚秀。D&G雖火速將影片下架，並宣稱帳號被盜，但仍無法遏止怒火，被迫臨時取消這場時尚秀。

時尚秀傳遭政府施壓取消

D&G在官方Instagram和「微博」都貼出聲明，以中、英文說明，該品牌官方及創始人之一史蒂法諾的IG帳號被盜，已透過法律途徑解決，並為「這些不實言論」對中國和中國人民造成的影響與傷害致歉，強調「我們對中國和中國文化始終一貫地熱愛與尊重」。據傳該品牌係遭地方政府施壓，才取消這場時尚秀。

該系列影片共三集，一名華裔臉孔的女子以筷子夾披薩、義大利麵等義大利料理，並有中文旁白，加上「DG愛中國」（DGLovesChina）的主題標籤，但女子使用筷子顯得笨拙及不自然的表情，被質疑歧視中國傳統文化，旁白念Dolce & Gabbana之名，也被認為是故意模仿中國人不懂該品牌義大利語讀法的發音。影片在社群媒體挨批後，D&G火速將影片下架。

然而，此時網路又傳出帳號@michaelatranov的網友，在IG與史蒂法諾為這支影片爭議的對話截圖，顯示史蒂法諾說，刪除微博上的影片是他辦公室的「愚蠢決定」，他絕對不會刪除，「而且從現在起，我在所有國際性的訪問中，都會說中國屎國」，以五個笑臉大便圖樣指稱中國，「沒有你們，我們也賣得很好」。

D&G的IG隨即湧入一片罵聲，狠嗆「滾出中國」、「無知的種族主義者」。章子怡、李冰冰、黃曉明等知名影星都透過微博聲明拒絕出席二十一日的D&G上海時尚秀，紛紛高呼「愛祖國」。章子怡二十一日在官方微博表示，「從今日開始，章小姐及其團隊不會購買和使用D&G任何產品」，又說「自取其辱D（shit）G」，&以一坨屎的符號取代，配圖中寫著「你的屎掉了，還給你」。台灣藝人王大陸也發文附和「尊重比任何都重要」，不出席二十一日該品牌活動。

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