中拉菲南海挖石油 被疑「海上木馬屠城」

2018-11-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國家主席習近平二十日抵達菲律賓，展開為期兩天的國是訪問，與菲國總統杜特蒂舉行高峰會；兩國二十一日發表聯合聲明，聲稱南海爭議不應影響雙方其他領域的合作，並簽署合作開採石油和天然氣的諒解備忘錄，惹惱許多擔心中國遂行領土擴張主義的菲國政治人物和民眾。專家更強調此舉形同「海上版的木馬屠城記」。

中、菲在共同聲明中共達成二十九項協議，據稱中國將授權其國有企業「中國海洋石油總公司」，在南海「相關海域」與菲方合作開發。習近平在訪菲前夕的十九日投稿菲國報紙，宣布中國將對包括菲國在內的四個「東協成長地區」加碼投資，並表明將協助菲國民答那峨島等地發展。

做為杜特蒂擱置二○一六年常設仲裁法院（PCA）南海裁決的回報，中國承諾提供菲國二四○億美元經援，但其中絕大部分的鐵路與高速公路工程，至今遲未動工。杜特蒂的七十五項公共建設旗艦計畫中，尚有三十四件的經費得靠中國，加上中國借款利率頗高、約日本的十倍，菲國恐因此陷入中國設下的債務陷阱。

菲國民調機構「社會氣象站」（SWS）同日發布的民調顯示，八十四％受訪者反對中國在南海填海造島，並將其掌控的島礁軍事據點化。澳洲拉特普大學（La Trobe University）學者葛蘭姆（Euan Graham）指出，一旦中國海上鑽油平台和國有能源企業在菲國外海與菲方合作開採，這將形同引來「海上版的木馬屠城記」。

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