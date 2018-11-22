不甩南海爭議 中國又武裝1島礁

2018-11-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國與中國關係持續緊張的此刻，美國海軍第七艦隊「雷根號」航空母艦二十一日停靠香港，引起外界諸多解讀。在此同時，美國太平洋空軍司令部表示，兩架B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機十九日飛臨存在主權爭議的南海，執行例行訓練。

太平洋空軍司令部二十一日聲明，「兩架B-52H轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，參與在南海周邊的例行訓練任務」，乃自二○○四年展開的「轟炸機持續存在」（Continuous Bomber Presence）行動的一部分，「這趟任務符合國際法及美國長期以來致力自由開放的印度—太平洋地區之承諾」。

中國對於美軍出現在南海附近格外敏感，今年九月才發生美軍驅逐艦「狄卡特號」（USS Decatur）在南沙群島南薰礁、赤瓜礁十二海里內海域執行「航行自由行動」，遭中國軍艦逼近至相距四十五碼內，不得不採取緊急迴避動作。

毗連西沙南沙航道

華府智庫「戰略暨國際研究所」（CSIS）旗下「亞洲海事透明計畫」（Asia Maritime Transparency Initiative）二十日發表報告指出，近期衛星照片顯示，中國已悄悄升級南海西沙群島浪花礁（Bombay Reef）設施，在該島礁北緣新設一處平台，上有一座雷達罩和太陽能板，可能用於軍事。

該組織表示，設置這座中等規模的平台，不需大興土木、填海造陸，不僅在時間上難以防範，也更難在事後號召國際譴責；「這座礁嶼直接毗連西沙和南沙群島之間的主要航道，會是令人有興趣設置感測陣列的地點，以利擴大中國對這條重要海運航道雷達或訊號情蒐」。

才拒黃蜂號 雷根號昨訪港

此外，雷根號與「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）飛彈巡洋艦、「科蒂斯‧威爾伯號」（USS Curtis Wilbur）及「班福特號」（USS Benfold）神盾驅逐艦，廿一日上午停靠香港西環招商局碼頭。美方官員也證實，雷根號抵港前一天，邀請中國人民解放軍駐港部隊司令譚本宏先搭機前往南海，登艦參觀交流。

由於兩週前，中國政府才因南海爭議、美國制裁中國軍方機構等因素，拒絕美軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）訪問香港，這次態度轉變，允許雷根號停靠，被解讀為在中國國家主席習近平與美國總統川普於二十國集團（G20）峰會會面前，釋出善意，美中緊張有可能轉圜。

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