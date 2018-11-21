北京個人社會信用 2020啟動評比

2018-11-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國北京市政府十九日公布計畫，訂出二○二○年底前完成北京市社會信用條例立法工作，建立覆蓋全部常住人口的「個人誠信分」工程。新華社聲稱，這意謂著屆時北京將真正展開個人信用評分，而這套個人誠信分數「將關係終身」。外界批評這套「社會信用」系統有如喬治歐威爾小說《一九八四》，將強化中國政府對人民的監控。根據中國國家發展改革委員會的資料，至今年四月底已有超過一千萬人被列入「失信黑名單」。

北京市政府發布「北京市進一步優化營商環境行動計畫（二○一八年至二○二○年）」，宣稱要為經商環境打造「四大示範工程」，其中「北京誠信」示範工程即建構社會信用系統。文件指出，未來三年，北京將完善信用聯合獎懲機制，建立數據、行為、措施等信用聯合獎懲三清單制度，以及全市統一的信用訊息平台，二○年底前完成納入全部常住人口的「個人誠信分」工程，信用資料將用於市場准入、公共服務、旅遊出行、創業求職等廣泛領域。

中國國務院一四年宣布建立「社會信用」系統，根據個人、企業的金融紀錄、行為等多項指標，衡量其「社會信用」優劣，據此給予獎懲；懲罰包括禁止搭乘飛機、高鐵等大眾運輸系統等。這套系統正在部分地區試行，預定二○年將全國人口納入。

對個人和企業打誠信分數「關係終身」

國務院文件並未提及社會信用系統採用何種評分形式，北京的「行動計畫」則明確指出，社會信用系統將對個人和企業打「誠信分數」，並建立黑名單，定期公布企業和個人失信紀錄，「要形成『一處失信、處處受限、寸步難行』的失信懲戒格局，使違法違規失信者『付出沉重代價』」。

新華社引述北京市府發改委相關負責人說法，指這套系統「關係終身」，且應做為全國其他地區改善個人、企業行為的「示範」。

此外，北京也將建立政務誠信，根據是否履行、兌現依法做出的政策承諾、簽訂的合約，評價政府部門、官員的政務誠信，並納入績效考核，「對造成政務失信的主要負責人，依法依規追究責任」。