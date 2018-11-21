人類頭號殺手 空污害人短命兩年

2018-11-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕燃燒化石燃料不僅被環境保護專家視為氣候變遷元凶，美國芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）十九日提出的最新「空氣品質壽命指數」（AQLI）更直指，從中油然而生的懸浮微粒（PM）飄散空氣中，導致全球人口平均預期壽命減少一．八年，空氣污染嚴重的中國、印尼、印度等國人民更因此少活四至七年不等，可謂全體人類頭號殺手，彰顯當局重新審視「骯髒」能源政策的必要性。

AQLI研究指出，空污中PM入侵人體造成的危害，遠甚於讓癮君子短少一．六年壽命的一手菸，或是酒精、毒品帶走的十一個月，以及因愛滋病早逝的四個月，也比戰爭衝突或恐怖主義導致提前結束二十二天生命來得危險。全球有五十五億人口活在超過世界衛生組織（WHO）所訂PM污染標準的地區，相當於世界四分之三人口：飽受PM問題影響的中國與印尼，目前人口分居世界第一與第四，民眾預期壽命各減少七年與五．五年；人口十三億居世界第二的印度，民眾平均預期壽命不到六十九歲，比預期少了四歲，但部分空污極度嚴重的地區少了十一年。

以往空氣品質影響健康的研究，多半聚焦於空污導致早逝的人口數量；WHO即曾指出，全球每年約有七百萬人因此喪命，占全球死亡人數六．七％。加拿大最新研究也顯示，孕婦產前處於空污環境，恐導致胎兒罹患自閉症的風險增加。但AQLI以當地居民短少之平均預期壽命來呈現影響程度，屬同類型研究創舉，更清楚呈現在地民眾因空污而付出的切身代價。

EPIC研究所主任葛林史東（Michael Greenstone）聲明，過去常以顏色將空氣品質指標（AQI）分級，概念模糊不具體；如今AQLI指數能讓百姓對空污難懂數據更有感，因已轉為最重要的共通指標：預期壽命。