6極端氣候災難 世紀末威脅人類

2018-11-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國研究人員警告，若碳污染以當前速度持續下去，至本世紀結束前，許多地區恐將一次面臨從熱浪、野火到駭人暴雨及致命暴潮不等的六種氣候災難。以紐約為例，若能將全球升溫控制不超過工業化前水準攝氏兩度，在本世紀結束前，恐將一次面臨一種異常氣候打擊，例如暴雨；反之，將同時遭遇極端暴雨、海平面上升與暴潮等四種災難夾擊。

全球一百九十五國於二○一五年簽署的巴黎氣候協定，呼籲各國共同努力，將全球升溫控制在攝氏兩度以下。研究預測，若未能達此目標，在本世紀結束前，雪梨與洛杉磯恐將同時因應三種氣候災難衝擊，墨西哥市為四種，巴西與其大西洋沿岸多達五種，而熱帶沿岸地區衝擊最大。

為了評估多種氣候災難齊發的風險，夏威夷大學海洋生物研究所研究團隊從數千份分析十種特定衝擊的同儕研究中蒐集資料，包括火災、洪患、降雨、海平面上升、土地使用改變、海水酸化、暴風雨、暖化、乾旱與淡水供應等。研究員法蘭克林說：「人類社會將面臨多個交互作用的氣候災難所導致的毀滅性加乘衝擊。該情況正在發生，並將越來越惡化。」

負荷過量二氧化碳、甲烷與其他溫室氣體的大氣，釋放出威脅生命的力量，一開始是氣溫上升，導致乾燥區域發生乾旱、熱浪與致命野火，而潮濕地區則豪雨成災。在海洋上，暖化導致超級風暴生成，其摧毀力因海平面上升而增強。例如加州去年遭遇極度乾旱、創紀錄高溫，以及逾一百起野火，及其史上威力最強的颶風「麥可」襲擊。

賓州州立大學教授曼恩表示，若人類加快行動，大幅降低溫室氣體排放，仍可減少未來的損害與痛苦。這份發表於「自然氣候變遷」期刊的報告也顯示，最可能免除最嚴峻災害的地區為塔斯馬尼亞、加拿大或俄羅斯局部地區等接近極地的溫帶區。共同撰文者法蘭克林指出，整體而言，格陵蘭受到的衝擊較小，或許是開始在格陵蘭置產的時候了。