洛杉磯時報：中國明目張膽竊美科技機密

2018-11-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國與中國持續就貿易、資訊安全等議題過招之際，中方對美方採取的商業間諜行動也變本加厲。洛杉磯時報近日報導，美國聯邦調查局（FBI）探員及資安公司CrowdStrike指出，北京過去兩年來的竊密行動，已改由更專精的國家安全部主導，透過網路滲透、收買人員等各種方式，天羅地網地蒐集美企的晶片、噴射引擎、生技醫療等先進技術，規模及對美威脅之大，前所未有。

美國情報和執法機構指出，中國為了儘快晉升全球強權，將竊取美國智慧產權視為首要任務，除了利用駭客團隊滲透美國政府及企業的電子郵件和數位網路，也指派海外特務吸收美企的主管和工程師。負責對抗矽谷地區商業間諜活動的FBI舊金山辦公室主管探員班奈特（John Bennett）指出，中國不擇手段地想要取得技術，且要立刻到手，「間諜遊戲向來是紳士之爭，中方現在卻毫不客氣。中方不在乎其人員是否被逮獲或坐牢，只要能達成目的，他們就不會罷手。」

不僅如此，美國官員和資安公司CrowdStrike共同創辦人兼技術長艾博洛維奇（Dmitri Alperovitch）皆指出，中方的駭竊行動已不再由中國軍方主導，而是改由主要情報機構國家安全部負責，後者的入侵能力更加尖端且靈活，使美方更難緝捕及究責。美國副總統彭斯上月在華府智庫「哈德遜研究所」發表對中政策演說即指出，中國安全機構掌握大量竊取美國科技的能力—包括最先進的軍事技術，再利用盜竊而得的美方技術「化犁為劍」。

美國司法部上月披露，中國國安部轄下江蘇省國家安全廳副處長徐彥鈞（Yanjun Xu，譯音），涉嫌收買多家美國航太公司員工，企圖取得商業機密，於上月遭FBI在比利時逮捕，引渡至美後被以經濟間諜罪名，展開司法程序。九月，聯邦檢察單位也起訴一名芝加哥男子，指控他提供利於北京招聘的工程師和科學家名單。八月，英國葛蘭素史克藥廠（GSK）一名前科學家，也因涉嫌偷取生物醫療品的數據和研究，打算在北京資助下研發抗癌藥物，遭費城檢調單位起訴。

CrowdStrike技術長艾博洛維奇指出，在前總統歐巴馬與中國國家主席習近平二○一五年簽訂美中互不發動網路攻擊的協議後，中國在歐巴馬任內最後兩年的商業駭竊行動確實大幅減少，但自川普掌權兩年以來，中方不僅故態復萌，且行動再次升級。司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯（John Demers）警告，中方動用豐沛資源、有系統地不斷出招，以蒐集創造科技的知識，範圍和規模都極具威脅。