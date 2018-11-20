日媒驚爆：去年開車衝撞38度線脫北者 竟是北韓將領之子

2018-11-20

北韓年輕人對金正恩沒忠誠度

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十二月駕車突破位於北緯卅八度南、北韓停戰線板門店「共同警備區」（JSA）並遭同袍越境追殺的北韓脫北士兵吳青成，真實身分十六日在日本《產經新聞》首度曝光：入鏡但不露臉的他，實為現年二十五歲的北韓將領之子。他否認南韓媒體稱他在北韓殺人並遭通緝的報導，但坦言當初的確是為了逃避北韓當局的追究：與友不快後借酒澆愁，開車返回崗位的途中衝撞檢查站，擔心因此遭處決才順勢越境「脫北」，至今毫不後悔。

吳青成表示，他和北韓境內民眾、尤其是年輕世代，高達八成對彼此、政治和領導階層漠不關心，因「既然世襲制被視為既定事實，自然就沒有興趣或忠誠度，就算它連人民都餵不飽了」。

北韓新戰術武器 日媒：疑陸基反艦飛彈

另一方面，北韓最高領導人金正恩十六日親自督導疑為陸基反艦飛彈模擬的「尖端戰術武器」測試。日本《朝日新聞》指出，北韓測試的「尖端武器」，應為陸基反艦飛彈。南韓峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）專家認為，北韓藉此釋放訊息：「別小看我們，我們也在現代化。」

北韓中央通信社十六日表示，金正恩「親臨國防科學院試驗場，指導新研發的尖端戰術武器試驗」，這是他父親金正日生前念茲在茲的「遺腹子武器」，所幸如今北韓「國防科學家和軍工部門工人階級，在鞏固國防力量方面又成就了一番大事」。這是金正恩今年首次視察武器測試，為南韓專家眼中的「北韓版軍事改革」，還強調戰鬥衛國的重要性，與他六月對外宣示廢核卻遭各界質疑的承諾背道而馳。

陸基反艦飛彈旨在提防敵方由海面發動攻擊，為北韓由韓戰時美方戰術取得的教訓。朝中社去年六月就提及金正恩視察新型陸基反艦巡弋飛彈試射一事，十六日的「尖端戰術武器」應是同型飛彈。南韓軍事專家指出，北韓不斷改良雷達設施及衛星定位技術，以提升武器精確度，完全違背各界對其參與六月「川金會」後的廢核棄彈期待，遑論下月依舊可能照例展開冬季軍事演習。