測量更精確 「公斤」重定義明年生效

2018-11-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕總部設於法國的國際度量衡局（BIPM）十六日通過決議，逾六十個會員國一致同意重新定義「公斤／千克」（kilogram）的重量，將改以物理學的「普朗克常數」（Planck constant）做為公斤新標準。科學家指出，這項決定有助增進科學測量精準度，但對多數人沒有明顯影響。

公斤最早定義源自一公升水的質量，但缺點是不易量化精準複製，於是科學家於一八八九年起，以「國際公斤原器」（IPK）定義公斤。它是一個合金秤砣，由九十％的鉑及十％的銥打造而成，別名為「大Ｋ」（Le Grand K），擺在真空封存的三層玻璃罩內，與六個官方複製品置於BIPM法國巴黎郊區總部。

然而，隨著歲月流逝，科學家發現「國際公斤原器」及其複製品重量並非永遠一致，即便有玻璃罩蓋住，添加塵土微粒、空氣影響及清潔行為等都會改變它們的質量，因此科學家數十年來都想重新定義公斤。

為此，BIPM通過決議，改以描述量子大小的「普朗克常數」定義公斤，並投票重新定義電流單位安培（ampere）、熱力學溫度單位克耳文（kelvin）和物質量單位莫耳（mole）。四項新定義將於明年五月二十日生效。

重新定義公斤，預計可更精確地測量極小或極大的質量，有助引領科學、工業、氣候研究和其他領域的創新。美國諾貝爾物理學獎得主菲利普斯（William Phillips）稱讚，這是「自法國大革命以來最偉大的測量革命」。

對於大多數民眾，這項改變不會造成可識別的影響。例如磅秤測量體重不會顯著改變，超市公斤及公克計量也不會受影響。現代質量測量單位全都衍生自公斤，包括測量藥品或金粉的微克，或測量鋼品的公噸等。