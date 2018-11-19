屢遭美挑戰 中國強化南海艦隊

2018-11-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「南華早報」報導，由於中國對南海的主權聲索遭遇美國強力挑戰，北京當局正將最先進的艦艇和裝備部署到南海艦隊，以強化其戰力。軍事觀察家指出，此舉的確有助於南海艦隊掌握外國軍艦動態，但其實力仍落後於美國海軍。

美國第七艦隊司令邵葉（Phillip Sawyer）十五日表示，「雷根號」和「史坦尼斯號」航空母艦打擊群，正在菲律賓海進行雙航母操演。他強調，在該海域部署兩支航母打擊群，將提供無可匹敵的海軍戰力，並展現美國對「自由開放的印度—太平洋」的承諾。

為抗衡美國，中方目前正積極推動海軍現代化，但在火力上仍難以和美方匹敵。司令部設在日本橫須賀的第七艦隊，主要戰力就是由雷根號、三艘提康德羅加級飛彈巡洋艦、七艘伯克級飛彈驅逐艦組成的水面艦，以及各型艦載機七十五架、核動力潛艦十二艘、兩棲登陸艦四艘、偵察機十六至二十架與掃雷艦四艘。第七艦隊還能要求擁有史坦尼斯號打擊群等四支航艦打擊群的第三艦隊提供支援。

中國南海艦隊方面，儘管水面艦逾八十艘，但主力是十二艘飛彈驅逐艦、卅三艘護衛艦、兩支潛艦中隊和廿艘兩棲登陸艦，多半不及美軍艦艇先進，亮點是安裝先進雷達與電子系統的五艘052D型驅逐艦。不過，中國目前僅有一艘航母遼寧號，無論在設計、滿載排水量及艦載機的數量和質量上，均落居下風。

新加坡南洋理工大學學者高瑞連（Collin Koh）指出，二○一六至一七年，中國海軍約有四十四艘新型水面艦服役，大致平均分配在其三支艦隊，有助於因應在海上掌握外國軍艦動態等愈來愈多的任務需求。高瑞連還說，美國海軍的長程打擊能力優於解放軍，且美國在南海周邊還有澳洲等盟邦。在跨軍種協調及官兵平均素質方面，解放軍同樣不及美軍。