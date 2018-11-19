野火燒不盡 川普轟地方政府管理不善

2018-11-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十七日前往加州，勘查被稱為「坎普野火」（Camp Fire）的森林大火災情。他在勘災時表示，祝融肆虐的景象令人難過，但全美將共同救災與重建。他並承諾聯邦政府將挹注人力、物力，協助加州進行災後復原。儘管外界認為起火原因和加州前所未有的乾旱、強風及氣候變遷的自然因素較為相關，但川普也堅稱大火肇因與地方政府森林管理不善有關，全球暖化因素只有些微影響。

這場加州史上傷亡最慘重的野火，災區面積約芝加哥大小，已知釀成七十六人喪生、逾一二○○人失蹤、近一萬間民宅和其他二五○○多棟建築物遭燒毀、四．七二萬人被迫撤離、約一二○○人棲身避難收容所。首當其衝的，即是內華達山脈北部山麓的天堂鎮。

川普十七日看著天堂鎮街道兩旁排滿燒得只剩骨架的汽車殘骸、樹木殘餘的枝幹、毀壞房屋的地基時表示，加州有些地區甚至比這還嚴重，燒到只剩焦炭。川普也前往天堂鎮附近的契科鎮，在臨時救災指揮所慰問並聽取消防員、執法人員等緊急救難人員簡報。

民主黨籍加州州長布朗及州長當選人紐森、川普女婿庫希納、白宮幕僚長凱利陪同川普勘災，有災民盼川普能提供受災戶若干援助，有人舉著感謝川普的標語，但也有人對著他罵「笨蛋」（moron）。至於被迫逃離家園的受災戶，他們只顧忙著收拾僅存的家當、尋求協助，無暇注意總統到訪。

川普此前批評民主黨籍州長主政的加州州政府，把火災歸咎於森林管理不當，一度揚言若州政府未有所改善，他將停撥補助款。他十七日則改口向布朗保證，「你已獲得聯邦政府（會提供協助的承諾）」、隨時可用，聯邦政府將提供若干幫助、一大筆錢和一些專業意見，中央、地方攜手救災。

川普同日下午再趕往吞噬南加州馬里布（Malibu）等地區的另一場「伍爾西野火」（Woolsey Fire），延燒面積約坎普野火的三分之二，所幸已知僅釀至少三死、四八三棟建築遭焚毀。然而，馬里蘭州氣象專家柏克（Patrick Burke）表示，十八日的降雨雖有助改善空氣品質，但在植被遭燒毀的山坡，降雨恐引發危險泥流。