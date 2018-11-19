明星自「保」 私人救火隊抗加州野火

2018-11-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國加州南北各地近期遭野火肆虐，儘管救災人員疲於奔命，仍難以阻擋這場加州史上最猛烈的野火。在政府救援能力有限的情況下，有些逃脫不及的民眾甘冒生命危險，留在家園保護身家財產；反之，好萊塢夫妻檔肯伊‧威斯特（Kanye West）和金‧卡戴珊（Kim Kardashian）等富豪的億萬豪宅，則獲得保險公司僱用私人救火隊進行保衛。這種現象，使加州州長布朗（Jerry Brown）大嘆「新型態的反常」（new abnormal）。

拜俗稱「魔鬼風」的「聖安娜焚風」等環境因素所賜，加州野火一發不可收拾，光是南部「伍爾西野火」（Woolsey Fire），就已吞噬洛杉磯郡、文杜拉郡等廣達十萬英畝（逾四萬公頃）地區。州政府推估，逾一百萬棟房屋位於「高風險」火災警戒區，但救援遠遠不及延燒速度，洛杉磯郡消防局長歐斯比直言，是生涯最困難的打火任務。

因此，洛杉磯郡康乃爾地區（Cornell）的艾倫（Jeff Allen）等若干居民，在消防隊遲未現身、逃脫不易的情況下，只好留下來拯救家園，有人及時救下即將被火包圍的馬群，趕牠們到有自動灑水器的牧地；有人成功保護已有五十七歷史的酒吧餐廳。

與此同時，美國名人八卦網站TMZ報導，相較於多數民眾一夕間無家可歸，住在洛杉磯郡遁丘（Hidden Hills）的明星夫妻檔肯伊‧威斯特和金‧卡戴珊等富豪，為價值六千萬美元（逾十八．六億台幣）的豪宅額外投保，因此獲得「私人救火隊」保護，順利避免豪宅慘遭祝融。美國國家廣播公司（NBC）曾報導，跨國保險及金融服務機構「美國國際集團」（AIG）即提供相關保險項目，且自設救火團隊。富比世全球前四百大富豪中，有四十二％都是其投保人。赫芬頓郵報指出，雖然住家安全多一層保障是好事，但必須付出高昂代價以獲得相關服務卻大有問題，此種結構的不平等並非正義。許多民眾也怒批，私人救火隊根本是「富豪特權」。不過，美國最大私人消防員集團「野火防禦系統」（Wildfire Defense Systems）澄清，其客戶絕多數都是財富落在平均值的民眾，且都不是投保只做富豪生意的保險公司。