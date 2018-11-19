燃料稅調漲 法逾28萬人上街

2018-11-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國各地民眾十七日發起「黃背心運動」（yellow vest）走上街頭，抗議燃料稅上漲，反對總統馬克宏的施政，估計有近二十八萬三千人參與，在全國逾兩千個交通要道示威；但期間多地發生警民衝突，造成約四百多人受傷，包含一名警員共十四人重傷，一名老婦意外喪命，還有三千五百多人徹夜示威，不肯散去。

法國首都巴黎有數百名示威者在香榭麗舍大道、協和廣場等地標高唱國歌《馬賽進行曲》，高呼「馬克宏下台」，朝著總統府艾麗榭宮前進。鎮暴警察封鎖遊行路線，抗議民眾仍試圖繞行穿越，警方動用催淚瓦斯強制驅離，但部分示威者宣稱將露營過夜，隔日持續抗議。抗議人士之間也爆發零星衝突。

除巴黎外，法國各地也出現類似示威活動，多數和平進行，並未傳出意外，但仍有示威者情緒失控，與駕駛人在路上僵持。在東部薩瓦（Savoie）地區，一名婦人駕車帶女兒就醫時，遭抗議民眾包圍，情急之下加速衝向人群，撞死一名六十三歲老婦。此外，法國地中海城市格拉斯（Grasse）也有一名警員受傷，東部史特拉斯堡（Strasbourg）及西北部坎佩市（Quimper）亦傳出傷情。法國內政部統計，共有一百五十七人遭警方拘留。

這次遊行是在上月從社群媒體發酵，發起人呼籲民眾統一穿著螢光黃色背心，上街阻擋交通，媒體稱之為「黃背心運動」。示威者主要反對燃料稅調漲，不滿購買力無法提升，指控馬克宏放棄「市井小民」。馬克宏上任迄今一年半，他為落實重塑法國經濟及大力整頓機構的政見，強力推動一系列改革。

為了兌現乾淨車輛及能源的競選承諾，馬克宏政府今年調高碳氫化合物稅，汽油價格已從每公升一．三六歐元（約四十八台幣）漲至一．六○歐元（約五十七台幣），整體漲幅超過十七．六％；柴油價格也從每公升一．二四歐元（約四十四台幣）漲至一．五○歐元（約五十三台幣），整體漲幅更高達二十一％。柴油價格過去一年來已暴漲約二十三％，創二○○○年代初期以來新高。

馬克宏支持率剩25％

法國「星期日報」（Journal Du Dimanche）十八日公布「法國輿論研究所」（IFOP）民調數據，馬克宏的支持率只剩下二十五％。相較之下，法國民調機構「Elabe」上週發布調查顯示，有七十三％受訪者支持這次示威。面對強大的社會壓力，馬克宏十七日晚間透過電視公開表示，「大家的憤怒，我聽到了…，我相信讓每一個人有權表達不滿，是法國社會的基本權利與價值」。