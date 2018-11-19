同志小說熱賣 中國女作家判10年半

2018-11-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國劉姓女作家因出版一本被當局認定為「淫穢出版物」的暢銷耽美小說（男男唯美故事，又名Boy’s Love，簡稱BL），獲利十五萬人民幣（約六十八萬台幣），上月底被重判十年六個月徒刑，刑期比影視紅星范冰冰逃稅二．五五億人民幣（約十一．五億台幣）的罰款了事、囚禁兩女童賣淫的一年六個月，或針線縫口、虐死親生稚女的七年等惡行還重，引發中國網友譁然。

筆名「天一」的劉女去年發表小說「攻占」，短短數月便在網路上熱賣七千本。但中國國家新聞出版廣電總局出版產品品質監督檢測中心鑑定後指稱，「攻占」為「淫穢出版物」 ，書中充斥大量與性變態有關的暴力、虐待、侮辱等行為，「十分不堪入目」。

安徽「蕪湖廣電生活頻道」報導，去年十一月，蕪湖公安局接獲「掃黃打非」線報，指稱某家賓館販售該書，公安局便「組織精幹力量、成立專案組」，對該賓館「進行突擊檢查」，發現該處為「攻占」的發貨點。報導說，「為了偵破此案，辦案人員遠赴四川、廣東、江蘇等省，並從阿里巴巴、騰訊等公司調取大量數據，運用大數據進行分析研判，最終固定了關鍵證據」。接著，警方前往江蘇逮捕劉女，並「順藤摸瓜」，陸續逮捕該書的編寫、編排、校對及複製印刷等人員，他們在上月三十一日被判處四年至十個月不等的徒刑。

這項判決引發網友譁然。一名網友在「微博」寫道：「想想也可笑，范冰冰偷稅、漏稅幾個億毫髮無損」；還有人表示：「天一寫了一本『攻占』，法律結果相當於虐死一個半小蘇麗（被母親針線縫口、熱油灌嘴虐死的女童）、打死兩個半黃珊珊（家暴受害婦女），以及圖三（該網友分享的第三張圖）女生被性侵十二．五次。」

「美國之音（VOA）」也報導，有網友寫道：「囚禁女童（判刑）一年半、強姦三、五年，殺妻六、七年，寫小黃文卻要判十年，這妹子太可憐了。唉！」也有網友不平：「前幾年，轉賣一些港版書判五年，如今，出耽美文判十年，另有囚禁兩女童做以後賣淫用，判一年多。為什麼？因為後者不過韭菜命兩條，無足輕重，前者，文化出版無小事，事關國本，殺無赦。」