中國清網擴及推特 逮人強刪帳號

2018-11-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府長年透過「防火長城」封鎖推特（Twitter）、臉書（Facebook）等外國社群媒體，但民眾仍一窩蜂地利用虛擬私人網路（VPN），「翻牆」去針砭政府作為及評論國內現況。然而，過去一年來，由於中國經濟增速減緩，國內各項問題矛盾激化，北京當局擔心外國平台成為異議人士凝聚政治能量的場域，箝制網路言論的行動因而再次升級，魔爪更伸向推特等外國媒介，要求中國異議、維權人士刪除相關帳號，甚至恐嚇民眾交出帳號資訊，或直接逮捕或扣押不從者，受到「清網」行動迫害的人數與日俱增。

香港明報和「自由亞洲電台」（RFA）指出，數名維權人士證實，北京、重慶、山東、湖北、福建和廣東等地的公安部門，已先後約談多名擁有推特帳號的人士，要求他們刪除帳號和發表的內容。中國知名學者蔡慎坤十一日推文道別，「 過去十五年留下四千多篇時評，可是現在，為了自己能夠苟活下去，不得不放棄艱苦的寫作…但願這個時間不會太長。」

逼寫悔過書 承諾不再推文

英文人權網站「改變中國（China Change）」創辦人曹雅學十六日透露，去年十二月被依「顛覆國家政權罪」判刑八年、網路暱稱為「超級低俗屠夫」的中國維權人士吳淦，其推特帳號近期突遭刪除，多年累積的三萬多則政治批判和評論文章化為烏有。在推特上經常發表金融評論的金融學家賀江兵，也被當局要求關閉帳號。

一名中國籍推特用戶也匿名向法新社透露，他曾因發表批評中共的言論，而被警方拘留一整晚，隔日被脅迫交出推特的登入資訊，眼睜睜看著警方將其帳號刪除，之後還被要求寫悔過書，承諾不再使用推特。值得注意的是，中方似乎掌握了部分帳號資訊，直接動手予以刪除。另有消息指出，重慶市的劉繼春、廈門市的潘細佃等異議人士，都因拒絕配合當局刪除推特內容，而遭到逮捕或拘押，猶如「沉默的殺戮」。

曾在美國國務院擔任網路自由、數位民主、開放政府等議題顧問的媒體人帕克指出，推特讓中國異議人士得以建立聯繫，並與西方媒體等外部管道溝通，北京正是對這種潛在的組織化行動憂心不已。關注中國民主運動的美國網路政論雜誌「北京之春」指出，中方得以精準地鎖定特定推特用戶，甚至掌握帳號和密碼，代表其對美國社群媒體的滲透和控制已再次升級。