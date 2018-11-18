阿根廷潛艦載44官兵 失蹤1年後尋獲殘骸

2018-11-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕阿根廷海軍十七日清晨宣布，在阿根廷巴塔哥尼亞地區瓦爾德斯半島（Valdes）外海，水深八百米處的大西洋尋獲一年前爆炸後失去蹤跡的「ARA聖胡安（ARA San Juan）」潛艦殘骸。該潛艦搭載四十四名官兵，兒子為官兵之一的維拉利爾說：「我們找到他們了，現在我們要尋找真相。」

沉沒大西洋水深800米處

聖胡安號原訂去年十一月十六日返抵馬德普拉塔（Mar del Plata）海軍基地，但在十五日通報海軍，海水灌入潛艦的換氣裝置，導致電池短路後失聯，當時船內空氣僅足以提供七天使用。事發近十天後，阿國海軍才證實潛艦曾發生爆炸，專家說，這恐與電池問題有關。聖胡安號為德造柴電潛艦，一九八○年中期服役。二○○八至一四年間，阿國政府斥資一千二百萬美元進行改建，將船體切半以換掉引擎與電池，相關施工難度極高。

馬德普拉塔基地指揮官艾提斯十七日說，影像畫面顯示艦身大致完整，但明顯出現因海水壓力而內爆的狀況。聖胡安號最後發送訊號的位置距阿國海岸約四百五十公里處，該處正位於巴塔哥尼亞大陸棚邊緣，海水深度從兩百公尺驟降逾三千公尺。專家說，若聖胡安號墜落至六百公尺以下，水壓恐壓碎船體。當時全球十三國曾進行搜救，但均無所獲。

在國際行動毫無進展後，阿國轉向可搜尋、測繪海床的美國公司「無限海洋（Ocean Infinity）」作最後的搜索努力，其旗下的深海探勘船九月開始進行搜尋，發現聖胡安號可讓該公司獲得七百五十萬美元（二．三三億台幣）。